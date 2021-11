Diciotto anni dall'attentato di Nassiriya: il parco dedicato ai caduti sprofonda nel degrado

Cestini stracolmi tanto che il contenuto è tutto in terra con un cumulo di immondizia proprio ai lati di una panchina, una delle poche libere dalle erbacce: si perchè il resto degli arredi, così come delle installazioni ludiche del parco di via Fornelli, è completamente fagocitato da verde incolto e rovi. Sprofonda nel degrado l’area verde della Trionfale dedicata ai caduti di Nassiriya.

Il parco dedicato ai caduti di Nassiriya sprofonda nel degrado

“Nel giorno in cui ricorre il tragico anniversario della strage di Nassiriya ci siamo recati al parco di via Fornelli per omaggiare i nostri uomini vittime di un vile attentato e caduti per servire la Patria. Abbiamo trovato, purtroppo, una situazione di incuria e profondo degrado: la targa a loro dedicata avvolta dalla vegetazione e rifiuti” - denunciano i consiglieri di Fratelli d’Italia del Municipio XIV, Alberto Mariani, Stefano Oddo e Valentina Torresi. A diciotto anni dall’accaduto nessuna pulizia. Era infatti il 12 novembre del 2003 quando un'esplosione investì l'ingresso della base italiana dei Carabinieri provocando 28 morti, 19 italiani (tra carabinieri, militari e civili) e 9 iracheni. Il parco di Trionfale "In ricordo dei caduti a Nassiryia", così è scritto sulla targa loro dedicata, resta ostaggio del degrado.

La denuncia di FdI: "Amministrazione intervenga per onorare memoria"

“Una trascuratezza che offende la memoria dei nostri caduti e non rende fruibile il parco ai bambini e alle famiglie del quartiere. Una situazione che Fratelli d’Italia torna a denunciare a distanza di un anno dall’ultima segnalazione e che dimostra il totale disinteresse dell’allora sindaco Raggi e del presidente della Regione Zingaretti. Auspichiamo - dicono i consiglieri di FdI - un intervento immediato e risolutivo della nuova amministrazione municipale e del sindaco Gualtieri”.