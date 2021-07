Il Campidoglio dice sì al restauro del Fontanile di Pio IX: per salvare il "gioiello" dell'800 serve quasi mezzo milione

Il monumento di Monte Mario voluto da Papa Pio IX nel 1866 per l’approvvigionamento idrico della Borgata Sant’Onofrio negli anni è caduto in stato di abbandono: dalla Giunta Capitolina il sì al recupero

La Giunta Capitolina ha detto sì al progetto di restauro del Fontanile di Pio IX, il “gioiello” di fine 800 di Monte Mario da anni “dimenticato” e sprofondato nell’incuria più totale. Il Campidoglio, in vista dell'assestamento di bilancio 2021, ne ha approvato il recupero: per l’intervento elaborato dalla Sovrintendenza Capitolina, restauro completo e riqualificazione dell'area circostante, è necessario uno stanziamento di 416.000€.

“La Giunta Capitolina ha approvato il progetto e lo stanziamento dei fondi, inserendo la scheda di finanziamento tra le numerose opere che andranno nelle prossime settimane in Assemblea Capitolina per la necessaria approvazione” - ha spiegato Alessandro Volpi, consigliere del M5s in Municipio XIV. “Si tratta dell'ultimo passo necessario. Come Movimento 5 Stelle ovviamente voteremo a favore di questo stanziamento in modo da riportare agli antichi splendori il Fontanile, restituendolo così a tutti i cittadini e alle decine di migliaia di turisti che transitano lungo la via Francigena”.

Si perchè il Fontanile fu voluto nel 1866 da Papa Pio IX per l’approvvigionamento idrico della Borgata Sant’Onofrio. Fu l’architetto Antonio Sarti, esperto in materia idraulica, a studiare come portare le acque del vicino Acquedotto Traiano-Paolo accanto a case, scuola e chiesa lungo via Trionfale. Negli ultimi anni il progressivo abbandono con il gioiello di metà ‘800 diventato nel tempo una sorta di discarica a cielo aperto, oltre che fulcro di accampamenti abusivi con tanto di panni stesi e rifiuti sparsi ovunque.

“Mi auguro - l’auspicio di Volpi - che anche dalle altre forze politiche ci sia la necessaria sensibilità verso uno dei più importanti monumenti del nostro Municipio”.