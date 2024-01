Disabilità, niente fondi per le persone in lista d'attesa per l'assistenza

“Lunedì mi vado ad incatenare sotto il Campidoglio. Non possiamo far finta di nulla, il presidente Della Porta deve alzare la voce”. Parole dure di Ileana Argentin consigliera del Partito Democratico nel quattordicesimo municipio che esordisce così parlando a RomaToday sulla mancanza dei fondi per circa 300 persone disabili in lista d’attesa per quanto riguarda l’assistenza.

L’Argentin, porta alla luce un problema del 14esimo municipio. Nel territorio infatti ci sono 268 persone disabili in attesa da anni di assistenza, e che non potranno riceverla finché non verranno sbloccati i fondi.

“Abbiamo votato a dicembre un bilancio e mandato come sociale una serie però di richieste. Una volta approvato sono stati garantiti i fondi per quelli in assistenza ma tutto il resto non è stato ascoltato" -dichiara Argentin. Dunque soldi per chi già beneficia del servizio di assistenza, nulla invece per le tante persone in lista d'attesa.

“Noi abbiamo agito in modo adeguato e non ci mandate in bilancio? - tuona Argentin che sottolinea "Il problema è nato perchè i soldi sono arrivati per coprirli nella precedente annualità ma il direttore del 14esimo municipio ha detto se me li date in assestamento non vuol dire che da gennaio me li ridate. Io sto nella legalità e non firmo. E quindi niente fondi".

Nessun novità nemmeno per quanto riguarda il maxi emendamento promesso dal Comune, con l'Amministrazione rimasta molto vaga su modalità e data. “Lunedì mi incatenerò se non avrò delle risposte, una data, un segnale per queste persone. Parliamo di essere umani che sono chiusi in casa e che attraverso l’assistenza avrebbero una buona qualità di vita” conclude Argentin.