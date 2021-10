Municipio XIV, il neo presidente Della Porta: “Metro A a Torrevecchia e tavolo su Balduina”

Marco Della Porta è il nuovo presidente del Municipio XIV. Il candidato del centrosinistra è stato eletto con il 59,06% dei voti superando lo sfidante di centrodestra Domenico Naso, che si è fermato al 40,94%.

Marco Della Porta nuovo presidente del Municipio XIV

Per il XIV Municipio, territorio che va dalla Balduina a Casalotti e borgata Ottavia, passando per Primavalle e Torrevecchia, si apre dunque una stagione nuova che, secondo il nuovo presidente "sarà caratterizzata da una serie di interventi molto eterogenei”.

Se infatti in zone più centrali come la Balduina, quartiere residenziale che negli ultimi tempi lamenta degrado e incuria, Della Porta ha annunciato l’impegno su manutenzione e ammodernamento di opere già esistenti, in altre zone, come ad esempio la Tragliatella, “c’è addirittura da portare l'acqua potabile".

Le priortità dei primi 100 giorni di governo

Per far funzionare tutto, però, per il neo minisindaco la priorità dei primi 100 giorni sarà la riorganizzazione fisica della macchina amministrativa. "Noi - ha spiegato all’agenzia Dire - abbiamo una situazione molto seria di carenza di spazi dopo il trasferimento degli organi politici dalla sede di Mattia Battistini al Santa Maria della Pietà. Mancano spazi fisici per lavorare e per far rientrare i dipendenti. Dobbiamo riorganizzare gli spazi per i tecnici e quelli per la democrazia in alcuni padiglioni che andranno ristrutturati. Dobbiamo mettere quindi il Municipio in condizione di funzionare".

Per il Municipio XIV metro A fino a Torrevecchia

Le priorità per il governo del territorio sono già state individuate: la candidatura di Della Porta arriva infatti dopo una campagna di ascolto del territorio durata due anni, un percorso durante il quale ha chiesto ai cittadini quali fossero le loro tre prioità per il Quattordicesimo. “Al primo posto è uscito il tema del decoro urbano, ma su questo lavorerà certamente il sindaco Roberto Gualtieri. La seconda priorità emersa è stata quella legata alla mobilità. Noi lavoreremo con il Campidoglio per recuperare il progetto del prolungamento della linea A da Battistini a Torrevecchia, con fermata intermedia Bembo e un grande parcheggio di scambio. La funivia, invece, non risolve il problema. Infine era emersa la necessità di servizi e spazi culturali. In tal senso penso alla Balduina dove non ci sono spazi di inclusione. Ma in ogni quartiere, o quasi, vorrei portare questi spazi e questi servizi, a partire da aule studio e sale teatro. Penso, ad esempio, a recuperare i locali vuoti delle stazioni della FL come quelli nella fermata Ottavia".

Monte Ciocci tra riqualificazione e cinema estivo

Della Porta, infine, ha parlato di alcuni temi legati alla Balduina. Sul cosiddetto 'casotto' di Monte Ciocci il neo presidente ha ricordato la sua volontà "di riprendere i lavori capendo quale motivo ha causato lo stop. Li finiremo e lavoreremo al bando di affidamento che prevede, tra le altre cose, oltre alla destinazione commerciale per la somministrazione, anche la creazione di spazi per attività socio-culturali. Lì a pochi passi, sempre a Monte Ciocci, stiamo già lavorando con i ragazzi del Cinema America per rinnovare l'arena anche per la prossima estate. Infine vogliamo prolungare il parco ciclopedonale fino a San Pietro e sull'altro lato, come una 'Francigena di supporto' e ripensare la situazione di piazza della Balduina che ha un grande potenziale non espresso. Ma su questo apriremo un tavolo di partecipazione con i cittadini: mai più progetti calati dall'alto".