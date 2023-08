Cumuli di spazzatura e abbandono nel giardino dedicato alle vittime di via Fani

Bottiglie di birra vuote sparse ovunque, accumulate in gran numero sotto alle panchine. Buste di plastica, carte di patatine, plastica. E' il triste spettacolo che si presenta agli occhi di chi frequenta il giardino dedicato alla memoria dei martiri di via Fani, i 5 uomini delle forze dell'ordine che componevano la scorte di Aldo Moro il giorno in cui le Brigate Rosse lo sequestrarono, il 16 marzo 1978.

I giardini dei martiri di via Fani nel totale degrado

La denuncia dello stato d'abbandono arriva da un lettore e residente della zona. Siamo a Monte Mario, nel XIV municipio. A pochi metri dalla via Trionfale, in largo Cervinia all'incrocio con via Igea. Un cittadino romano ha deciso di immortalare, il 17 agosto, lo stato pietoso del giardino che nel 2018 è stato dedicato ai 3 poliziotti e 2 carabinieri che vennero crivellati di colpi dal commando delle BR che il 16 marzo 1978 fermò l'auto con a bordo il parlamentare della Democrazia Cristiana, Aldo Moro. I nomi di Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera e Francesco Zizzi sono all'interno del giardino, scolpiti su pietre d'inciampo.

La targa inaugurata nel 2018 ma intorno solo rifiuti ed erba secca

La targa di commemorazione e le pietre vennero inaugurate nel 2018, nel quarantesimo della strage. Purtroppo, osservando le foto del lettore, intorno alle pietre d'inciampo ci sono immondizia ed erba secca. Uno stato di abbandono e trasandatezza che non passa inosservato, nemmeno in piene ferie d'Agosto: "Chiedo una brevissima riflessione - scrive il lettore, rivolto al Sindaco Gualtieri - seguita da un gesto molto concreto per risolvere questa situazione vergognosa".