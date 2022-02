Cinghiali nel parcheggio dell’ospedale: cittadini barricati in auto

I cinghiali tornano al Policlinico Gemelli e costringono pazienti, operatori sanitari e personale a barricarsi in macchina. Si perchè se qualche tempo fa gli ungulati avevano invaso l’ingresso del pronto soccorso, questa volta quattro grossi esemplari si sono presentati in pieno giorno nel parcheggio dell’ospedale. A pubblicare il video dei cinghiali al Gemelli la pagina di Welcometofavelas.

Cinghiali nel parcheggio del Gemelli

Le immagini, girate dal malcapitato cittadino dal finestrino della sua auto, mostrano quattro ungulati, tanto grossi quanto mansueti, aggirarsi tra aiuole e auto in sosta probabilmente in cerca di cibo. Non è la prima volta che i cinghiali scelgono gli ospedali romani per fare un’incursione in città: settimane prima, come detto, il video girato all’ingresso del pronto soccorso del Gemelli con gli animali a scorrazzare tra operatori sanitari e ambulanze; prima la spaventosa disavventura di una mamma e della sua bambina di pochi mesi all’interno dei giardini dell’ospedale San Pietro Fatebenefratelli, sulla Cassia. Nosocomi ai margini della Riserva Naturale dell’Insugherata: è da li che arrivano i cinghiali che sempre più spesso invadono le strade di Monte Mario.

Cinghiali a Monte Mario: dal vivaio alla ciclabile

Lo sanno bene i residenti che li incontrano ovunque: in parchi pubblici e davanti alle scuole, lungo le arterie più trafficate come via della Pineta Sacchetti e Trionfale e anche dentro i vivai, come accaduto ad Ottavia.

Tra ciclisti e sportivi è allarme lungo la ciclabile dove la presenza degli ungulati è sempre più massiccia. L’ultimo esemplare è stato rinvenuto morto sul ciclo del tracciato, all’altezza dell’entrata per Monte Ciocci. “Ho immediatamente inviato la segnalazione allegata alla polizia locale, municipio, ama e Roma Natura l'ente parco di riferimento. Purtroppo la problematica della presenza dei cinghiali a Roma nord è una delle questioni ancora irrisolte e che l'amministrazione, evidentemente, non è in grado di affrontare” - ha scritto dalla Balduina l’avv. Giancarlo De Caprariis che presiede il comitato del crollo. “Nei prossimi giorni predisporrò una nuova richiesta e segnalazione agli enti coinvolti e per questo motivo invito tutti a inviarmi segnalazioni e foto di ulteriori avvistamenti”. Per arginare l’invasione dei cinghiali a Monte Mario, come in tutta Roma bisogna intervenire.