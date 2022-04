Montemario, manca poco per completare la pista ciclabile

La pista ciclabile verrà aperta, manca l’autorizzazione per la segnaletica che va formalizzata dal dipartimento mobilità di Roma Capitale e la riconsegna al municipio. Sembra quindi in procinto di essere consegnata ai cittadini l’ultimo tratto della ciclabile che porta verso il San Filippo Neri, su via Eugenio Di Mattei, opera che rientra nel piano di mobilità sostenibile della zona.

Manca solo la segnaletica

“Mancano soltanto gli ultimi passaggi burocratici prima di poter aprire la pista – afferma l’assessore ai trasporti e alla mobilità sostenibile del XIV municipio Olimpia Troili – siamo lavorando per sollecitare gli uffici competenti affinchè vegano ultimati i passaggi amministrativi mancanti. Nel momento in cui si inaugura un’opera tutto deve essere in regola dal punto di vista amministrativo" - sottolinea ancora la Troili. Visto che la riapertura non dipende direttamente dal municipio, è difficile dare “una tempistica. Da parte nostra, ripeto, stiamo sollecitando per completare l’iter nel minor tempo possibile. La richiesta per la segnaletica è arrivata a marzo quindi siamo nei tempi. Per aprire un’opera del genere serve un lavoro collegiale di tutta l’amministrazione. È un percorso complesso dove ognuno sta facendo la sua parte e posso assicurare che c’è grande sinergia. Tra l’altro ringrazio il dipartimento mobilità di Roma Capitale per tutti i risultati già conseguiti. Il presidente del XIV Marco Della Porta sta lavorando per offrire opportunità di mobilità sostenibile e alternativa per i cittadini del municipio, senza per questo creare aggravio dal punto di vista del traffico veicolare e togliere spazio ai parcheggi”.

Ciclabile chiusa, la denuncia

Aveva denunciato questi ritardi l’ex presidente della commissione lavori pubblici del municipio XIV Alessandro Volpi il quale, nella sua precedente esperienza, aveva seguito la progettazione di diversi cantieri. “Da oltre 3 mesi l'ultimo tratto della ciclabile verso il S.Filippo Neri è transennato – racconta Volpi - Che fine hanno fatto questi lavori? Perché ad oltre 5 mesi dall'apertura del tratto principale i lavori non sono stati ancora conclusi?”