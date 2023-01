"Il sindaco stanzi risorse per eliminare la ciclabile di Pineta Sacchetti"

"Il sindaco stanzi le risorse necessarie per smantellare la ciclabile di via Pineta Sacchetti". E’ questa la richiesta che arriva dal gruppo di Fratelli d’Italia in municipio XIV. I consiglieri in un ordine del giorno collegato al bilancio chiedono al minisindaco, Marco Della Porta, di rappresentare questa istanza al Campidoglio affinchè si provveda anche a realizzare una nuova progettazione, interessando il dipartimento Mobilità, che preveda una soluzione meno impattante sul traffico veicolare. Si perché sin dal primo cantiere aperto la ciclabile tra Battistini e Pineta Sacchetti ha sollevato dure critiche e aspre polemiche.

Le critiche alla ciclabile di via della Pineta Sacchetti

Aperta sul finire del 2021 la ciclabile nel cuore di Monte Mario passa lungo via della Pineta Sacchetti, via San Cleto Papa e via Mattia Battistini con corsie monodirezionali riservate e, solo sul tratto di via della Pineta Sacchetti tra via Francesco Marconi e via San Cleto Papa, con una ciclabile bidirezionale. Sulla stessa via della Pineta Sacchetti, durante i lavori, visti gli elevati volumi di traffico della zona e le numerose critiche da parte dei residenti per l'intralcio dell'infrastruttura alla viabilità proprio davanti al policlinico Gemelli e università cattolica del Sacro Cuore, il comune decise di diminuire la larghezza della pista portandola da 1,5 a un metro per non ridurre in modo eccessivo lo spazio di carreggiata destinato al flusso veicolare. Ma le criticità non sono state risolte.

La ciclabile davanti all'ospedale che blocca il passaggio delle ambulanze

“Li non riescono a passare nemmeno le ambulanze dirette all’ospedale, non c’è più spazio perchè la ciclabile lo ha sottratto” - aveva sottolineato il comitato spontaneo Pineta Sacchetti chiedendo al comune di realizzare nell’ultimo tratto un pezzo di corsia preferenziale per le ambulanze. “Basterebbe eliminare il grande marciapiede centrale che si trova all’uscita del tunnel, dove non ci passa nessuno, per far transitare le ambulanze che vanno al Cristo Re, al Gemelli, al San Filippo Neri” - aveva sottolineato il portavoce del comitato, Giuseppe Comes.

Ma le modifiche promesse non sono mai arrivate. Così quel tracciato ideato all’epoca della sindaca Raggi per connettere il capolinea della metro A Battistini con la fermata della Fl3 Gemelli è ancora li. “Deserto e funesto” - sottolineano i detrattori dell’opera.

Ora il nuovo tentativo, passando da un collegato al bilancio. Per smantellare la ciclabile su via della Pineta Sacchetti e progettare una soluzione alternativa servono risorse.