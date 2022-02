Roma sogna la ciclabile dei pellegrini: da Monte Mario a San Pietro in bicicletta

Da Monte Mario a San Pietro in bicicletta. E’ la ciclabile del Giubileo alla quale il Campidoglio, insieme ai municipi coinvolti nel tracciato e al Vaticano, sta lavorando. Un percorso che dall’alta vetta di Roma nord, passerebbe per Valle Aurelia per la galleria di Villa Alberici da rimettere in sesto per l’occasione, per poi sbucare all’ombra del Cupolone. Un progetto già pensato all’epoca del sindaco Ignazio Marino per il giubileo straordinario del 2016 e che oggi, a tre anni da quello del 2025, torna in auge. Un’alternativa sostenibile, attraverso panorami e scenari affascinati per i pellegrini che arriveranno a Roma: il tracciato infatti corrisponde anche alla parte terminale della via Francigena: quel un fascio di percorsi, detti anche vie romee, che dall’Europa occidentale portavano nel cuore della Città Eterna.

Roma ci crede. Il lavoro è grande anche negli uffici del Municipio XIV per il quale la ciclabile del Giubileo rappresenterebbe il naturale prolungamento della pista ciclopedonale esistente Monte Ciocci – Monte Mario: il Parco Lineare che nei suoi cinque chilometri di lunghezza incrocia quattro stazioni (Appiano, Balduina, Gemelli e Monte Mario), con dieci accessi integrati alle strade di mobilità tradizionale.

Il Municipio XIV sogna la ciclabile dei pellegrini

Per quanto riguarda la ciclabile da Monte Mario a San Pietro “siamo allo stato di studio di fattibilità” - ha detto l’assessora ai trasporti, mobilità sostenibile e Pari Opportunità del Municipio XIV, Olimpia Troli. “Abbiamo una grande occasione che è quella di attrezzare per il Giubileo la città dal punto di vista del trasporto. Opere che chiaramente - ha sottolineato _ rimarranno per servire i romani e che quindi vanno pensate nell’ottica della durabilità. Noi vogliamo puntare molto, all’interno di un rafforzamento complessivo, ad aggiungere nuovi chilometri. Questa è una ciclabile che dovrà avere priorità, avendo in prospettiva una stima di grande utilizzo. Sarebbe la terminazione naturale della via Francigena, quindi c’è anche il tema dell’accoglienza del pellegrino e del suo accompagnamento verso il Vaticano per chi vorrà arrivare alla Basilica di San Pietro in biciletta. Un’opera funzionale per l’intera città di Roma”.

Ad oggi c’è la progettazione, uno studio ben dettagliato di fattibilità tecnica-economica: per realizzare la ciclabile Monte Mario - San Pietro serviranno circa 4,5 milioni di euro. “Bisognerà mettere d’accordo vari soggetti per la sua realizzazione, ma si sta lavorando affinchè divenga realtà. Occorre trovare i finanziamenti, ma siamo fiduciosi - ha detto Troili - che per l’avvio dell’anno giubilare riusciremo a completare l’opera. D’altronde quella ciclabile - ha sottolineato l’assessora - risponde ai criteri della ciclabilità che la nostra amministrazione guidata dal presidente Marco Della Porta ha promesso in campagna elettorale: una ciclabile di quelle che non toglie porzione al traffico veicolare, che non crea disagi - il riferimento è soprattutto alla pista su via Battistini - e anzi aggiunge valore al territorio e all’intera città”.