La ciclabile Battistini mette d’accordo Pd e FdI: “Va modificata”

I lavori per la realizzazione della ciclabile di via Mattia Battistini si sono conclusi, ma sulla pista di Monte Mario, fortemente voluta dal M5s nel passato governo della città, non si placano le critiche. Nemmeno dopo che durante i lavori, visti gli elevati volumi di traffico della zona e le numerose proteste dei residenti che hanno definito la pista "deserta e funesta" per l'intralcio dell'infrastruttura alla viabilità della zona, il Comune ha deciso di ridurre la larghezza della ciclabile portandola da 1,5 a un metro per non ridurre in modo eccessivo lo spazio di carreggiata destinato al flusso veicolare. Un tracciato che congiunge la stazione metro Battistini alla fermata della Fl3 Gemelli.

"Opera sconnessa dal territorio"

“Un’opera sconnessa dal territorio che impatta negativamente sulla viabilità intorno al Policlinico Gemelli” - scrivono i consiglieri di FdI Alberto Mariani, Stefano Oddo e Valentina Torresi in un ordine del giorno che chiede al presidente del Municipio XIV di rappresentare tali criticità al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Un documento accolto dal neominisindaco Marco Della Porta, anch’esso già durante la campagna elettorale molto critico sull’infrastruttura voluta da Raggi e da chi lo ha preceduto nel palazzo del Santa Maria della Pietà.

D'accordo Fdi e Pd: "Va modificata"

L’idea è “ciclabili sì ma non così”, aveva detto riferendosi proprio alla ciclabile di via della Pineta Sacchetti. Nella sua idea di governo promozione della ciclabilità sostenibile “ma solo quando funziona”. Nel caso specifico di Pineta Sacchetti, aveva detto, “si è andati a congestionare una situazione di traffico già compromessa”. Da qui l’accoglimento dell’ordine del giorno di Fratelli d’Italia durante la presentazione delle Linee Programmatiche. L’idea è quella di interessare il Dipartimento Mobilità affinchè il progetto venga sensibilmente rivisto per quanto concerne la parte che interessa via San Cleto Papa e via della Pineta Sacchetti “prevedendo - scrivono gli esponenti del centrodestra - una soluzione meno impattante sul traffico veicolare”.

FdI in Municipio XIV: "Opposizione propositiva e costruttiva"

L’ordine del giorno sulla ciclabile di Pineta Sacchetti è solo uno dei cinque documenti di FdI valutati positivamente dalla maggioranza e assunti dal Presidente Della Porta con l’impegno a dargli subito seguito. “Tra questi sono presenti i due temi su cui mi sto battendo da mesi: la modifica del percorso ciclabile Battistini-Gemelli; la manutenzione e riqualifica del Parco Lineare Ciclopedonale” - ha fatto sapere Alberto Mariani. “Una condivisione che reputiamo importante e per niente banale ma sulla quale vigileremo affinché si trasformi in azioni concrete. Un’approvazione che certifica l’ottimo lavoro svolto da Fratelli d’Italia nel segno di un’opposizione propositiva e costruttiva al servizio del territorio”.