Sulla ciclabile Battistini-Gemelli si apre lo scontro: "Strade più strette e meno parcheggi, è follia"

“Si eliminano i parcheggi, si restringono le carreggiate, aumenterà il traffico con macchine ferme in fila che inquinano di più. Tutto per una ciclabile che sarà usata da pochi”. A Monte Mario si accende lo scontro sulla pista ciclabile in corso di realizzazione tra Battistini e Gemelli.

La ciclabile Battistini Gemelli che connette metro e ferrovia

Un asse dedicato alle biciclette in grado di connettere due nodi del trasporto pubblico su ferro: metro A e linea ferroviaria Roma-Viterbo. Un tracciato che rappresenta anche la connessione diretta tra la fermata della metropolitana e la pista ciclopedonale esistente “Monte Ciocci – Monte Mario”: il Parco Lineare che nei suoi cinque chilometri di lunghezza incrocia quattro stazioni (Appiano, Balduina, Gemelli e Monte Mario), con dieci accessi integrati alle strade di mobilità tradizionale.

Piovono critiche sulla Battistini-Gemelli, FdI: "Congestionerà traffico"

I lavori sono iniziati nei giorni scorsi, ma Fratelli d’Italia annuncia una dura battaglia. “Queste ciclabili disegnate, senza criterio e senza interventi accessori, quali il rifacimento dei marciapiedi adiacenti o la progettazione di soluzioni alternative per parcheggi o di incentivo per l'elettrico, sono completamente inutili, e anzi dannose. Via Battistini - spiega Federico Guidi, coordinatore di Fdi in Municipio XIV - è un asse viario importante, così come via della Pineta Sacchetti. Nodi strategici di collegamento dell'intero quadrante. Così diventeranno molto più stretti, pericolosi, trafficati. È proprio necessaria una ciclabile cosi realizzata che peggiorerà la viabilità dell'intero settore? Non era meglio dedicare risorse ed energie ad altre priorità, come magari prolungare la metro A da Battistini a Casalotti, Selva Candia, Casal Selce?”

In Campidoglio la consigliera del partito di Giorgia Meloni, Lavinia Mennuni, ha già chiesto un’urgente convocazione della commissione mobilità di Roma Capitale, “anche per una verifica di cosa verrà esattamente realizzato, con la proprio non modica cifra di oltre 575.mila euro stanziati”. Obiettivo dichiarato “fermare questa follia e far ragionare l'amministrazione pentastellata”. “Giusto realizzare le ciclabili ma non così - conclude Guidi - non a discapito della mobilità cittadina generale”.



“Le ciclabili vanno fatte, ma non così: bisogna creare percorsi adeguati e sicuri, ridisegnare i marciapiedi, creare soluzioni alternative per parcheggi e di incentivo per la mobilità elettrica. Le cose - incalza Mennuni - vanno fatte per bene e non disegnando qualche striscia di vernice tanto per far vedere che si e' fatto, tardivamente e superficialmente, qualcosa. Roma ha altre priorità i romani meritano di più".

Il M5s difende la ciclabile di Monte Mario: "Non si tocca"

A difendere a spada tratta la ciclabile Battistini-Gemelli, il presidente della commissione Lavori Pubblici, Alessandro Volpi. “Questa pista non si tocca” - ha scritto. “I motivi di contrarietà addotti sono sempre i soliti, riduzione dello spazio per le macchine, meno parcheggi, benaltrismo di priorità etc. Alla base ovviamente c'è anche la totale incomprensione di uno strumento utilizzato in moltissimi comuni italiani e nelle altre capitali europee: la Bike Lane. Ogni metro di nuova pista ciclabile è un metro in più messo in sicurezza per chi già utilizza mezzi alternativi all'automobile su strade poco sicure e un incentivo per chi vuole iniziare una diversa modalità di spostamento.Sia ben chiaro che sulla sicurezza, sullo sviluppo della mobilità sostenibile noi - assicura il consigliere grillino del Roma Monte Mario - non faremo un passo indietro”.