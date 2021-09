Chi è Michele Menna, candidato presidente del M5s in Municipio XIV

Da assessore ai Lavori Pubblici ora sogna il ruolo di Presidente. E’ Michele Menna il candidato alla presidenza del M5s in Municipio XIV. Architetto con Master in Design e Management conseguito alla Sapienza Università di Roma e al Politecnico di Milano. Ha svolto attività di libero professionista presso i suoi studi di Roma e Lanciano (CH), sua terra natale.

Esperto in progettazione architettonica di strutture ricettive e residenziali, arredamenti di interni e industrial design. Attivista del Movimento 5 Stelle fin dal 2009, ha frequentato i gruppi del Lazio e dell’Abruzzo offrendo il suo contributo nei tavoli tematici legati alla mobilità leggera, ambiente, rigenerazione urbana e gestione delle infrastrutture.

Dal 2016 ha ricoperto la carica di assessore al Municipio Roma XIV “Monte Mario” con delega ai lavori pubblici, urbanistica, edilizia scolastica, sicurezza e protezione civile, nonché vicepresidente dal 2018. Nel suo lavoro, così sottolinea nella sua bio, “ha introdotto, in particolare, il concetto di manutenzione programmata nell’attività dell’ufficio tecnico municipale attraverso la promozione dello strumento dell’accordo quadro ed ha indirizzato gli uffici nel raggiungimento di alcuni importanti obiettivi quali ad esempio il nuovo centro anziani di Via Monte Bruno (in via di realizzazione) ed il progetto del nuovo mercato di Piazza Thouar (in fase di approvazione definitiva presso la Giunta Capitolina)”. E’ felicemente sposato ed ha una figlia ancora adolescente.