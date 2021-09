Chi è Marco Della Porta, candidato presidente in Municipio XIV per la colazione di centrosinistra

Marco Della Porta è il candidato presidente in Municipio XIV della coalizione di centrosinistra. Ex assessore alla cultura nella Giunta di Valerio Barletta (2013-2016), Marco Della Porta ha 35 anni, è padre di Aurora e lavora come manager nei beni culturali dove si è occupato della gestione del Colosseo e del Museo Nazionale Romano. Dal 2019 ricopre il ruolo di Presidente di Generazioni Legacoop Lazio.

Come detto, dal 2013 al 2016 è stato assessore alla Cultura del Municipio 14 seguendo i temi dell’inclusione giovanile, dell’istruzione, della crescita culturale e dello sviluppo delle periferie.

Tra i suoi progetti ricordiamo l’apertura del SOSE, acronimo di Stazione Ottavia Spazio Espositivo: un inedito luogo di aggregazione nato dalla riqualificazione di alcuni locali inutilizzati della stazione stessa. Un’idea che è risultata tra i migliori progetti del 2015 e che è stata inserita nel rapporto Federculture con prefazione del Presidente Sergio Mattarella.

Nel 2019 ha lanciato la campagna d’ascolto Meritiamo Di Più dove ha coinvolto i cittadini nell’individuazione delle priorità che avrebbero migliorato la qualità della vita nel proprio quartiere. Un percorso lungo che lo ha portato alle primarie del centrosinistra per la scelta del candidato presidente dove si è affermato con una larga maggioranza. Il 3 e 4 ottobre tenterà di conquistare lo scranno più alto del Roma Monte Mario in una sfida a sette.