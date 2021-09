Chi è Domenico Naso, candidato presidente del Municipio XIV per il centrodestra

Una breve biografia del candidato presidente del centrodestra in Municipio XIV

Domenico Naso è il candidato presidente del Municipio XIV per il centrodestra. 38 anni, laureato in audiologia protesica presso l’Università San Pablo di Madrid è oggi un imprenditore in campo sanitario. Sposato, è padre di due bambine. Origini calabresi, vive a Balduina.

Da sempre attivo nell’associazionismo cattolico e nel volontariato. Sin dai tempi dell’università coltiva la passione per la politica ricoprendo ruoli di rappresentanza e coordinamento nell’area del centrodestra.

E’ stato candidato al Comune nel 2016 con la lista Civica ‘Roma Popolare’ per Marchini Sindaco. Oggi alla Lega correrà per conquistare lo scranno più alto del Roma Monte Mario in una sfida tra sette.