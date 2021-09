Chi è Camilla Bargione, candidata presidente in Municipio XIV per la lista Calenda sindaco

Una breve biografia della candidata alla presidenza in Municipio XIV per la lista Calenda sindaco

Camilla Bargione, è lei la candidata presidente in Municipio XIV per la lista Calenda sindaco. 28 anni, lavora come funzionaria legale presso l’Avvocatura Generale dello Stato (dove ho vinto un concorso pubblico).

Dopo la laurea con lode in giurisprudenza nel 2017 ha lavorato presso due importanti studi legali, parallelamente proseguendo gli studi: prima il Master di II livello in Business & Company Law, poi la Scuola di Servizio Civico di Francesco Rutelli, quella nata con lo scopo di formare la futura classe dirigente di Roma. Nel dicembre 2020 ha anche conseguito l’abilitazione per esercitare la professione forense.

L’interesse per la politica non nasce “per caso”: da cittadina si è sempre interessata alla cosa pubblica e ha sempre cercato di tenersi aggiornata e informata sui problemi del territorio. Questa volta ha deciso di spendersi in prima persona per amministrare il Municipio in cui è cresciuta, “perché credo che Roma possa e debba essere amministrata in modo serio, a beneficio di tutti”.