Casa del Popolo di Valle Aurelia cantiere fermo: "Quando la conclusione dei lavori?"

Torna al centro del dibattito politico la Casa del Popolo di via di Valle Aurelia nel quattordicesimo municipio. Lo stabile nel 2018 fu sgomberato dopo che per dieci anni era stato abusivamente occupato.

Il Comune ritornato in possesso dell’immobile aveva rilanciato un progetto di recupero della struttura, come confermato nella visita del sindaco Gualtieri anche nella visito omaggio ai martiri di Valle Aurelia. Ad oggi il cantiere è fermo e Dario Nanni, presidente della Commissione Capitolina Speciale Giubileo 2025, e Camilla Bargione, consigliera del XIV municipio chiedono di far luce sulla situazione. Il termine dei lavori era previsto per la fine del 2023 ma la ristrutturazione dell’immobile sito nel Borghetto di Valle Aurelia e simbolo storico e culturale del territorio, è ferma.

“Ricordiamo che, nell'aprile del 2023, in occasione di un sopralluogo effettuato dalla Commissione LL.PP insieme alla Commissione Cultura del XIV Municipio, era stato rappresentato che i lavori di riqualificazione della Casa del Popolo stavano procedendo, seppur con lievi ritardi, e che si sarebbero conclusi al massimo nel mese di Novembre dello stesso anno, ma così non è stato”- dichiarano Nanni e Bargione.

"Per queste ragioni"- la consigliera e il presidente della Commissione Speciale Giubileo 2025 - "abbiamo presentato un'interrogazione per chiedere a che punto siano gli stati di avanzamento dei lavori i e per sollecitarne la conclusione affinchè questi luoghi vengano presto riconsegnati ai residenti della zona".