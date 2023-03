Un nuovo campo polivalente per gli alunni di Selva Candida

Gli alunni di Selva Candida potranno presto godere di un campo polivalente. L’Assemblea Capitolina, nell’ambito dell’approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025, ha votato favorevolmente l’ordine del giorno presentato dal consigliere di FdI, Stefano Erbaggi. Il documento chiede lo stanziamento delle risorse necessarie a dotare il plesso Santi Audiface e Abacuc dell’Istituto Comprensivo Pablo Neruda di una struttura sportiva nuova e idonea allo svolgimento dell’attività fisica e ricreativa degli studenti. La necessità era emersa durante un sopralluogo con gli organi municipali nella scuola del XIV.

Un nuovo campo per la scuola Santi Audiface e Abacuc

“La situazione dei plessi scolastici romani e delle aree ad essi attigue merita grande attenzione”, ha commentato Erbaggi. Per la scuola Santi Audiface e Abacuc previsto anche il rifacimento della recinzione, attualmente logora e danneggiata.

Nel “pacchetto” degli ordini del giorno collegati al bilancio presentati dal consigliere, e approvati dall’Aula, anche l’installazione capillare di defibrillatori in tutte le scuole e nelle aree verdi più frequentate della città. Su Roma nord il rifacimento della via Braccianese bis (Municipio XV) e l’acquisizione delle strade di Arsial. “Temi legati alle infrastrutture capitoline che mettono in comunicazione i vari territori e che, proprio per questa ragione, necessitano di una maggiore attenzione e cura da parte del Comune di Roma La loro manutenzione ci permetterà di migliorare la viabilità e di favorire le attività produttive e commerciali della nostra Città e della Regione. È evidente – ha concluso il consigliere comunale – che l’approvazione di questi quattro documenti e la presa in carica di ciò che ne consegue da parte del Comune di Roma siano solo un punto di partenza. Vengo dal territorio e voglio lavorare tanto per riuscire a rispondere al territorio, ai cittadini e alle loro priorità”.