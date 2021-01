Municipio XIV, nel bilancio taglio ai servizi sociali: “Spariscono fondi per disabili e minori fragili”

Bilancio amaro nel Municipio XIV dove a farne le spese sono stati i fondi destinati ai servizi sociali. “Basti pensare che per il Servizio per l'autonomia e l'integrazione della persona disabile (Saish) c'è stato un taglio di ben 309mila euro, al quale va aggiunta a decurtazione di 440mila euro per i servizi ai minori e quelli destinati agli operatori educativi per l'autonomia e la comunicazione (Oepa)” - denuncia il consigliere municipale di FdI, Stefano Oddo.

“Una decisione folle che mette in grave crisi le tantissime famiglie con figlie disabili e abbandona al loro destino centinaia di persone che rischiano di ritrovarsi senza assistenza”.

Bilancio Municipio XIV: tagli ai servizi sociali

Bocciati dalla maggioranza grillina ordini del giorno e documenti presentati da Fratelli d’Italia e Partito Democratico con i quali si richiedevano i fondi mancanti o di destinare al Roma Monte Mario almeno le stesse risorse del 2020. “Un tentativo vano visto che l'attenzione dimostrata in tutti questi anni dall'amministrazione capitolina verso i municipi è pari a zero” - incalza Oddo. “Ma noi non ci arrendiamo e attraverso i nostri rappresentanti in assemblea capitolina porteremo queste nostre istanze alla Sindaca Raggi. I diritti dei piu' fragili e dei più bisognosi meritano il dovuto sostegno e non di essere sacrificati solo per meri calcoli economici".

Pd e FdI contro i grillini di Monte Mario: "Su salute persone fragili nessun compromesso"

Dal parlamentino di Monte Mario alla Regione Lazio sui tagli al sociale del bilancio del Municipio XIV fanno asse comune FdI e Pd. “Non è ammissibile che venga sacrificato in questo modo il futuro dei più fragili” - hanno scritto in una nota congiunta Chiara Colosimo, consigliere regionale di Fratelli d’Italia ed Eugenio Patanè, consigliere regionale Dem.



“I consiglieri del Pd - proseguono Colosimo e Patanè - hanno sostenuto un atto di FDI chiedendo di stralciare la parte dei tagli succitata per favorire un atto ad hoc, magari a prima firma dei 5 Stelle, ma la maggioranza pentastellata non ne ha voluto sapere”. Avviata un'indagine anche negli altri municipi della Capitale per capire se anche lì siano stati fatti “tagli indiscriminati ai servizi sociali”. “ Se così fosse la Sindaca Raggi e tutti gli esponenti grillini - concludono Colosimo e Patanè - dovranno risponderne in prima persona. Sui diritti e la salute dei più fragili non accettiamo compromessi”.