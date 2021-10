Una biblioteca per Palmarola: così associazioni e cittadini portano i libri in periferia

Anche Palmarola, periferia del Municipio XIV, avrà la sua biblioteca. ‘Basta un libro’ è il nuovo spazio culturale e di aggregazione del quartiere nel quale bambini, ragazzi e adulti potranno consultare e prendere in prestito in modo del tutto gratuito tantissimi libri.

Una biblioteca per Palmarola

L’iniziativa di portare a Palmarola una biblioteca nasce dall’associazione Linearmente che da anni opera nel territorio portando iniziative culturali ed educative; è sostenuta dall’associazione Le Funambole, che ha contribuito all’acquisto delle librerie, e resa possibile grazie ad una cospicua donazione di libri da parte di privati cittadini.

Associazioni e privati portano i libri in periferia

“L'idea - raccontano a RomaToday Federica e Sara di Linearmente Onlus - nasce dalla nostra passione per la lettura come volano di aggregazione sociale e crescita sia personale che della comunità. È importante avere una biblioteca, che fornisce un servizio completamente gratuito, in un quartiere dove non ce ne sono mai state. E' necessario - sottolineano - che il territorio cresca culturalmente e che offra possibilità gratuite di tempo libero di qualità”.

La biblioteca di Palmarola sarà dedicata al ricordo di Adriano Urso, maestro di piano scomparso lo scorso inverno. ‘Basta un libro’ aprirà il 18 ottobre in via Bregnano 49.