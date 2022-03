La voragine sventra il cuore del quartiere: caos e traffico in tilt

Balduina sprofonda e si ritrova in balia di traffico e caos. Da ieri mattina piazza Giovenale, crocevia fondamentale per l’intero quartiere, è chiusa a causa di una voragine e con essa è stata interdetta anche via Appiano, da via Lattanzio a Piazza Giovenale. In questa direzione ammesso solo il traffico locale. Soffrono le vie limitrofe: in via Ugo De Carolis e via delle Medaglie d’Oro viabilità congestionata, così come nelle stradine più interne della Balduina. La voragine ha di fatto spaccato il quartiere a metà rendendo difficile anche raggiungere la stazione di Appiano.

Voragine in Piazza Giovenale

L’area di scavo è ampia, parliamo di una buca di sei metri circa e profonda oltre tre. Ad oggi, nonostante l’intervento tempestivo del Municipio XIV e di Acea tramite ditte in appalto, ancora non è stato possibile stabilire cause, entità del danno e quindi tempistiche per il ripristino del manto stradale e della regolare viabilità.

“La situazione è molto complessa. Ci sono diversi fattori che possono aver contribuito al cedimento: li sotto infatti passano una fognatura molto vecchia per quanto architettonicamente affascinante, ci sono poi le tubature delle acque bianche e anche i cavidotti di numerosi sottoservizi. C’è anche un impianto radicale importante” - spiega a RomaToday l’assessore ai Lavori Pubblici del Municipio XIV, Giuseppe Strazzera.

Bypass e videoispezioni sul cedimento della Balduina

In piazza Giovenale sventrata dalla voragine si lavora. “Sarà sicuramente necessario porre un bypass per la fogna e procedere con un’ampia videoispezione per capire le cause del cedimento e quindi anche l’intervento da effettuare e le tempistiche per riaprire un tratto di strada fondamentale per tutto il quartiere. Seguiremo costantemente l'evolversi dei lavori”. Ad oggi il transennamento resta com’è così come la viabilità provvisoria. Solo una volta concluse le videoispezioni, sarà possibile valutare la riduzione dell’area cantiere. Intanto Balduina, da tempo quartiere colabrodo tra voragini e smottamenti, resta ostaggio di caos e traffico.