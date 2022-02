Vandali alla Balduina: danneggiati decine di scooter ed auto in sosta

Una distesa di scooter e moto presi a calci e sbattutti per terra ma anche alcune auto danneggiate. La serata di vandalismo alla Balduina dove ignoti, senza un apparente motivo, hanno lasciato, hanno messo nel mirino alcuni ciclomotori, una ventina secondo quanto si apprende, per poi distruggere i tergicristalli di due vetture.

A notare la fila di scooter sbattuti a terra un residente, dopo aver sentito dei forti rumori da via Attilio Friggeri. La chiamata al 112 poco dopo le 21:00 "C'è un uomo che sta predendo a calci i motorini parcheggiati sulla via". Sceso in strada assieme ad altri abitanti del quartiere del municipio Monte Mario allarmati dai rumori, del vandalo non c'era però traccia.

Sul posto è quindi intervenuta una volante della polizia con gli agenti che, accertato l'accaduto, indagano sulla notte di vandalismo.