Le strade di Balduina da giorni invase dai rifiuti: "Situazione inaccettabile"

“La situazione è inaccettabile”. Così Giancarlo De Caprariis, l’avvocato che segue la vicenda legata al crollo della Balduina, definisce le condizioni di via Livio Andronico “da giorni sommersa dai rifiuti”. Le immagini sono emblematiche: la batteria di cassonetti nel cuore della Balduina è totalmente fagocitata dai sacchetti dell’immondizia, in terrà c’è di tutto: organico, indifferenziato, montagne di scatoloni e buste di plastica. Pattumiere stracolme. “Tale situazione è inaccettabile e necessita una reazione pronta e immediata da parte dei nostri nuovi amministratori i quali si devono attivare con AMA perchè venga garantita la pulizia dei nostri quartieri” - ha scritto l’avvocato che ha inviato anche una mail alla Municipalizzata e al Municipio XIV fresco di insediamento. La richiesta è quella di una pronta attivazione, un intervento immediato per ristabilire decoro e vivibilità alla zona.





Balduina, non l’unico quartiere di Roma a soffrire l’invasione dei rifiuti. E’ lo stesso al Trieste e a San Lorenzo, i cumuli di spazzatura sommergono anche Monteverde . Alla base il solito deficit impiantistico della Capitale con il TMB di Rocca Cencia, l’unico rimasto ad Ama, a lavorare a mezzo servizio e a rilento: nei giorni scorsi impossibile per i camion scaricare il contenuto se non dopo lunghe attese. Di conseguenza giri di raccolta saltati, strade sempre più invase dai sacchetti della spazzatura. E per scongiurare l’ennesima crisi dei rifiuti a Natale Roma chiederà aiuto a Mantova per almeno un anno. Intanto però i romani attendono di vedere i risultati della pulizia straordinaria della città promessa e avviata dal sindaco Gualtieri.