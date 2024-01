Possono tornare a sorridere i residenti della Balduina per quanto riguarda la situazione legata a via Duccio Galimberti. Infatti dopo l'articolo di RomaToday, l'assessore e vice-presidente del municipio XIV Enrico Sabri ha mantenuto la parola e la strada è tornata completamente agibile.

Il problema

A dicembre in via Duccio Galimberti erano iniziati i lavori legati ad un problema sulla fognatura. Per risolvere il problema i tecnici sono dovuti scendere a sei metri di profondità e vista la scarsa visibilià l'operazione andava svolta in orario diurno. Questo ha comportato una congestione di traffico nel quartiere che ha fatto infuriare i residenti. A peggiore la circolazione l'allargamento ad inizio gennaio 2024 del cantiere a Piazza Giovenale.

Il lieto fine

La bella novella è arrivata. RomaToday aveva raccolto il disagio dei cittadini e gli interventi di Sabri che aveva annunciato sui social che il problema si sarebbe risolto entro la fine della settimana. E così è stato. Infatti il vice-presidente nel primo pomeriggio di oggi ha dato la buona notizia attento attesa dai residenti della riapertura al traffico della via. Ecco le sue parole: "Riaperta al traffico via Duccio Galimberti! Un grazie particolare ai ragazzi di Acea ed a Giuseppe Strazzera e Lorenzo De Santis, che hanno seguito l'andamento dei lavori con la solita grande attenzione".