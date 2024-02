Pulizie delle caditoie: modifiche alla circolazione stradale alla Balduina

Sono iniziati giovedì 25 gennaio e dureranno fino a domenica 4 febbraio a Balduina i lavori riguardanti la pulizia di alcune caditoie nella zona centrale del quartiere.

Nello specifico l’intervento riguarda via Simone Mosca e Piazza del Madonna del Cenacolo. A causa di queste operazioni per l’area interessata saranno stabilite delle modifiche provvisoria del traffico. Infatti, anche per venire incontro alle difficoltà dei negozianti di via della Balduina, saranno determinati tre nuovi divieti di sosta. Ecco dove:

Via Alfredo Serrati dal civico 16 all’intersezione con Piazza Madonna del Cenacolo;

Piazza Madonna del Cenacolo dal civico 11 al 12;

Via della Balduina dal civico 267 all’intersezione con Piazza Madonna del Cenacolo.

A darne notizia è il consigliere PD De Santis che aggiunge anche notizie sul Piazza Giovenale: “Avrete notato che in questi giorni sono rimasti a terra i rami della potatura, ma permangono i divieti di sosta. Devo comunicarvi che l'intervento non è terminato, in quanto la ditta ha rotto la piattaforma portata in riparazione. Abbiamo sollecitato un pronto intervento sostitutivo del mezzo, al fine di completare l'intervento”.