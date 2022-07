Balduina, distrutta la panchina della terrazza panoramica di piazzale Socrate

Non c’è pace per piazzale Socrate, la terrazza panoramica nel cuore della Balduina, dalla quale è possibile godere della magia del panorama di Roma. In particolare, non hanno fortuna le panchine che, nel corso degli anni, sono state installate per permettere alle persone di sedersi e riempirsi gli occhi con uno degli spettacoli più belli del mondo. Anche l’ultima, regalata alla comunità dall’influencer romano Thema, è stata brutalmente vandalizzata.

Una panchina rossa contro la violenza sulle donne

A dicembre del 2020 un anonimo designer romano aveva posizionato una panchina rossa su piazzale Socrate. Un “regalo” al quartiere, accompagnato da un biglietto che era stato lasciato proprio vicino la seduta: “Prima l’amore per una ragazza e poi la cocente delusione che si trasforma in un oggetto reale, vivo, dove sedersi ad aspettare la persona amata, a sospirare, a contemplare l’orizzonte. Un modo per dare concretezza a un sentimento profondo, per non farlo sfumare nel nulla. 'Panchina con vista' è realizzata per celebrare la bellezza delle donne, per dire no alla violenza di genere, per non dimenticare un piccolo, grande amore”. Non solo una panchina, quindi, ma un simbolo per sensibilizzare contro una delle piaghe dei nostri tempi.

Il furto della panchina

Purtroppo, poco tempo dopo, la panchina è stata rubata. Stessa sorte è toccata ad un’altra seduta, questa volta di colore verde, messa lì in sostituzione di quella rossa. Niente da fare, anche in questo caso gli incivili hanno deciso di portare via la panca.

Thema regala una nuova panchina che viene distrutta

Il 13 luglio, Thema, influencer romano da quasi 100 mila follower, ha pubblicato un video sul suo profilo facebook. Nei pochi secondi di girato, che ha raggiunto quasi le due milioni di visualizzazioni, si vede il giovane andare in ferramenta per acquistare una nuova panchina, prontamente montata a piazzale Socrate. Non solo, Thema ha voluto anche lasciare un messaggio, scritto direttamente sulla seduta: “Piazzale Socrate merita una panchina, rispettatela”. Invece, il 18 luglio, la brutta sorpresa.

Panchina distrutta

Stefano Starna, attore e doppiatore (UK Team Leader nel videogame Call of Duty, Smoke in Rainbow SIX, e Raffaello delle Ninja Turtles), ha trovato la panchina installata da Thema completamente distrutta. “Guardando le stories su Instagram di un certo Thema, al quale va tutto il mio rispetto per l'atto romantico e dolcissimo d'amore nei confronti della sua città e al romanticismo in sé stesso, ho visto che la panchina con vista, messa da un anonimo su piazzale Socrate due anni fa anche contro la violenza sulle donne, era stata rubata. Thema è andato a comprarne un'altra e l'ha messa a disposizione della collettività. Purtroppo questo è quello che hanno fatto alla nuova panchina. Aveva anche pensato di scrivere sulla panchina col pennarello "piazzale Socrate merita una panchina, rispettatela" evidentemente chi l'ha distrutta non sa leggere, anzi non sa vivere”.

Il problema non riguarda solo la panchina. Intorno all’albero che campeggia sul piazzale, si può trovare spazzatura di ogni tipo, soprattutto bottiglie di birra e vino, alcune delle quali anche spaccate. Una situazione di grave degrado che stride fortemente con lo spettacolare panorama del quale si può godere da quello che potrebbe essere uno degli spiazzi più belli di Roma.