Altro che rilancio. Per Piazza Mazzaresi nessuna riqualifica in vista

È passato un altro anno ma della riqualifica di Piazza Mazzaresi, nel centro della Balduina non c’è traccia. I lavori avrebbero dovuto interessare pure il Mercato Belsito che sorge proprio al centro di una delle piazze più importanti dell’intero quartiere ma nulla si muove e l’area è lasciata all’incuria, al degrado per la rabbia dei residenti.

Il mercato e la piazza

Al centro della piazza sorge il mercato coperto composto da due piani. Uno rialzato dove ancora oggi sono presenti, pochi, banconi di ortofrutta (si stima circa un 20% dello spazio occupabile) e uno seminterrato dove una volta c’erano box (ora abbandonati) del pesce, alimentari e il Centro Anziani Balduina, che sopravvive con mille difficoltà. All’esterno bancarelle di ambulanti e rifiuti che ostacolano la circolazione, creando una situazione di caos e disagio a cittadini, commercianti di zona compresi.

Il vecchio progetto

Nel 2018 fu presentato un progetto che prevedeva la messa in sicurezza della piazza e del mercato. Qui rientravano lavori ristrutturazione dell’intero immobile, compresa la messa in sicurezza e dunque con revisione dell’impianto idrico ed elettrico. Passando all’attuale amministrazione locale nel 2023, un anno fa, si vociferava di un progetto con restyling della piazza e incontri con i cittadini (realmente avvenuto). Ad oggi niente però nulla di tangibile si è mosso.

Quale futuro?

Nessun lavoro o intervento in programma su Piazza Mazzaresi. Nel frattempo i cittadini tramite il CdQ Balduina’s tramite un sondaggio hanno raccolto tante idee sul da farsi, dalla nascita di un centro polivalente allo spostamento delle bancarelle all’interno, o addirittura un centro multipiano con parcheggi e negozi o un parco. Tutto a testimonianza di quanto siano importanti la piazza e il mercato. “È un’area di grande valore per il nostro territorio” – sottolinea Carlo Maria Beschi presidente di Balduina’s – “i progetti ci sono ma sono piegati nei cassetti”.

Da quanto appreso da RomaToday ancora non c'è nulla di concreto e quantificabile, a livello temporale, per quanto riguarda la riqualifica dell'area. Per buona pace della popolazione.