Parrucchiere offre riparo dalla pioggia a padre e figlia, lei torna per ringraziarlo: la storia è virale

Una bella storia umana e di quartiere arrivata dalla Balduina, nella zona meridionale di Monte Mario, la più alta di Roma. Protagonista è stato il parrucchiere Luca Di Placido che, mentre stava lavorando nel suo salone, si è accorto di due persone, una donna e l'anziano padre che si stavano riparando dalla pioggia battente.

La donna ringrazia e con suo padre si accomodano sulle sedute fuori dal negozio, al riparo. La moglie del parrucchiere si accorge di tutto, anche lui ferma il suo lavoro e li fa accomodare nel salone. Un gesto semplice, che appare naturale, ma che per molti non lo è. Quando spiove i due escono dal salone di Luca Di Placido, salutano tutti e tornano a casa.

La donna soccorsa, poco dopo, è tornata con un dolce per il parrucchiere e il suo staff. A raccontare la storia è lo stesso Di Placido con un suo post sul gruppo Facebook 'Sei di Balduina se...', diventato virale. Oltre 140 commenti e più di 800 like. "Nella vita certi valori rimangono ed è bello pensare che in questo mondo ci sono ancora persone così", il post Di Placido.