Crea disagi alla circolazione e alle piazze: a Balduina spunta "Ostacoloman"

È tornato a circolare per le strade di Balduina "Ostacoloman", l’uomo così chiamato che si aggira per le strade a nord della Capitale e che crea disagi alla circolazione.

Tante le segnalazioni dell’uomo avvistato domenica 23 giugno a via delle Medaglie d’Oro quando vestito da albero si è fermato con una panchina al centro della strada non facendo caso alla rabbia degli automobilisti. Nella giornata di martedì 25 aprile invece è stato visto a Piazza della Balduina mentre raccoglieva rami e piante continuando a parlare in maniera confusa. Poi l’intervento della Polizia.

“Se fa danni va segnalato. Se fa danni e qualcuno lo vede deve segnalare. Se non fa danni, è folclore. Segnaliamo testimonianze di atti molesti compiuti di questa persona non denunciati, ma anche cuoricini e sorrisi di persone certe che si tratti di un simpatico burlone. In entrambi si tratta di atteggiamenti che non apprezziamo. Si tratta di una persona che ha bisogno di aiuto e che non può essere abbandonato a sè stesso” – è il messaggio di Carlo Maria Breschi presidente del Comitato Civico Balduina’S.