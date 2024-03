Balduina protesta contro il taglio degli oleandri. Saranno sostituiti da 185 nuovi alberi

“Perché stanno tagliando gli alberi?”, “È una strage”. Questi sono i messaggi di tanti residenti della Balduina che si stanno lamentando delle operazioni riguardanti diverse alberature in via Ugo De Carolis, via Nicolai e via Friggeri. Un attacco ai lavori riguardanti la cura del verde che però viene respinto dall'amministrazione municipale e che spiega cosa sta succedendo nel quartiere.

Cittadini infuriati

Molti cittadini si sono infuriati quando hanno trovato oleandri e ibiscus tagliati per le strade della Balduina. Chiedendone ragioni. "Che vergogna", "Si tratta di un lavoro autorizzato?, "finite le fioriture, tutto raso a suolo" fra i tanti messaggi. Ma perché sono stati effettuati questi abbattimenti? La risposta è presto data. Queste operazioni infatti rientrano all’interno di un progetto, annunciato dall’assessora all’ambiente di Roma Sabrina Alfonsi nel dicembre 2022, di interventi mirati per la rigenerazione urbana e cura delle alberature stradali individuate sulla base dello stato di invecchiamento e in aree segnalate per il fenomeno del depauperamento arboreo.

Gli interventi

Nello specifico a via Nicolai, via Ugo De Carolis e via Friggeri saranno piantati ben 185 ligustri che porteranno al decoro dell’ambiente e ad una futura maggiore cattura dell’inquinamento. Inoltre questo tipo di albero che sarà piantato meglio si presta alla conformazione delle strade.

Stando a quanto raccolto da RomaToday, gli interventi di piantumazioni dovrebbero iniziare giovedì 14 marzo dopo l’asportazione della ceppaia e alla presenza dell’assessora capitolina all'Ambiente Sabrina Alfonsi.

I commenti

A RomaToday è intervenuta Stefania Portaro assessora all'Ambiente del muncipio XIV facendo ulteriore chiarezza sulla situazione: "Il Dipartimento Ambiente di Roma Capitale in questi giorni sta effettuando degli interventi in via Ugo De Carolis e via Nicolai nell'ambito di un progetto di rinnovo e sostituzione di alberature per la maggior parte compromesse o a fine ciclo vegetativo. In ambiente urbano è preferibile procedere alla sostituzione prima che avvenga il completo degrado delle strutture portanti, anche se non tutte le alberature versano nella stessa condizione. Nel caso specifico, gli oleandri e ibiscus piuttosto datati che erano presenti su entrambe le vie, saranno sostituiti da Ligustri, circa 133 in via De Carolis e 52 in via Nicolai, garantendo non soltanto le funzioni ombreggianti, ecosistemiche e più in generale benefiche proprie delle alberature, ma anche un'estetica armoniosa delle strade interessate".

“Il rinnovamento fa parte degli interventi sul verde. Sia in termini di maggiore ossigenazione che per conformazione delle strade” – commenta Lorenzo De Santis consigliere PD del municipio XIV.

“Ci hanno assicurato che il Dipartimento Ambiente di Roma Capitale provvederà nei prossimi giorni alla contestuale e completa ripiantumazione degli alberi abbattuti” – fanno sapere dal Comitato Civico di quartiere Balduina’s che aggiunge promettendo ai residenti monitoraggio sulla situazione – “Se così non sarà agiremo di conseguenza”.