A Balduina arrivano nuovi parapedonali

A Balduina, e più in generale in tutto il territorio del quattordicesimo municipio, sono in atto lavori riguardanti la sicurezza stradale. A tale riguardo sono in fase di installazione diversi parapedonali in tutto il quartiere.

Gli archetti a protezione dei pedoni, come annunciato da Lorenzo De Santis presidente della Commissione Lavori Pubblici del municipio, sono già stati installati a via Lucilio e a via Appiano all’angolo di Piazza Giovenale. A questi interventi si aggiungono anche quelli dei nuovi marciapiedi a via della Balduina (termine dei lavori a fine giugno 2024, ndr) che si completeranno con ulteriori operazioni sul manto stradale e gli allargamenti delle orecchie dei marciapiedi.

Fuori Balduina, ma sempre nel municipio XIV si segnalano nuovi parapedonali in Via Fratelli Gualandi, Via Colle S.Agata, Via V. Troya, Via A. Barbazza, Via Gualandi-Assarotti, Via Inzago e Via Rezzato.