Una nuova fermata per la linea circolare del 990

La linea 990L avrà una nuova fermata. Un nuovo punto dunque per i residenti di Balduina che potranno contare su uno stop in più per il mezzo di trasporto che serve il quartiere del quattordicesimo municipio e che arriva fino alla stazione Cipro della linea A metropolitana, e viceversa.

La nuova fermata si trova in via Livio Andronico e ha fatto seguito a numerose richieste degli abitanti di zona che chiedevano da tempo l’arrivo del servizio. Con la nuova fermata ecco il giro che seguirà la linea 990L:

Staz.ne Metro Cipro (Ma)

Emo

Mocenigo

P.le Degli Eroi/Oftalmico (H)

Medaglie D'Oro/Montezemolo

Medaglie D'Oro/Marziale

Galimberti D.

Appiano/Lattanzio (Fl3)

Appiano/Porfirione

Proba Petronia/Appiano (Fl3)

Stazione Appiano

Livio Andronico

Marziale

Medaglie D'Oro/Montezemolo

Di Lauria

Emo (Ma)

Staz.ne Metro Cipro (Ma)

I lavori per la realizzazione della nuova fermata sono iniziati nella giornata di lunedì 27 maggio, con il tabellone ancora spoglio già alzato. Stando a quanto raccolto da RomaToday ancora tempistiche certe sul completamento dell’opera non ci sono. L’auspicio dei cittadini è che entro giugno la fermata possa essere attivata.