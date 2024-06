A Balduina il murales omaggio a Giacomo Losi

Roma non dimentica Giacomo Losi la leggenda giallorossa scomparsa lo scorso febbraio all'età di di 88 anni, con il club che non si è presentato ai funerali portando De Rossi a chiedere scusa alla famiglia per il comportamento della società. Infatti a Balduina, quartiere in cui il capitano romanista risiedeva, è apparso un murales in suo onore.

"Al passato gli allori, nel presente i tuoi valori" questa la scritta che campeggia nel murale a piazza Giovenale con il nome dell'ex calciatore rappresentato con la maglia della Roma. Quella di Balduina è l'ultima opera in città, in ordine di tempo, opera, in memoria di Core de Roma che ha trascorso nella Roma 15 stagioni dal 1954 al 1969 raccogliendo 455 presenze ed è ancora oggi il terzo giocatore con più presenze nella storia del club.

"A piazza Giovenale un bellissimo ricordo per papà … Grazie di cuore" - il messaggio del figlio della bandiera romanista sui social.