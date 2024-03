A Balduina arrivano i ligustri

L’Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma ha fatto tappa alla Balduina per i lavori di rinnovo delle alberature, tanto discusse, nel quartiere. Il taglio dei vecchi alberi aveva fatto arrabbiare i cittadini col municipio che però ha mantenuto la parola iniziando in breve tempo la sostituzione delle alberature.

I lavori

Il taglio degli alberi rientra in un progetto, annunciato proprio dall’assessora Sabrina Alfonsi nel dicembre 2022, di interventi mirati per la rigenerazione urbana e cura delle alberature stradali individuate sulla base dello stato di invecchiamento e in aree segnalate per il fenomeno del depauperamento arboreo. “Un'altra importante tappa nel nostro impegno per una città più verde! Oggi abbiamo inaugurato il rinnovo dell'alberata lungo Via Ugo De Carolis nel municipio XIV, con la messa a dimora di 136 nuovi Ligustri, sostituiamo gli alberi giunti a fine ciclo, aumentando l'ombreggiamento stradale e la CO2 stoccata. Questo intervento si inserisce in un più ampio piano di forestazione stradale, che coinvolge diversi quartieri, con l'obiettivo di rendere Roma sempre più bella e vivibile per tutti” - scrive su facebook l'ass. all'ambiente di Roma.

Non solo via De Carolis

Le operazioni iniziate a via De Carolis non saranno le uniche alla Balduina. Infatti nel quartiere verranno piantati ligustri anche su via Filippo Nicolai e ad autunno 2024 anche in via Friggeri. "Continua costante la cura del nostro territorio: dagli interventi di decoro alla manutenzione di strade e marciapiedi passando per la piantumazione delle nuove alberature nel nostro municipio" - commenta il presidente del municipio XIV Marco Della Porta.

Questi i dettagli delle operazioni spiegate a RomaToday da Stefania Portaro, assessora all’ambiente del municipio XIV: “In ambiente urbano è preferibile procedere alla sostituzione prima che avvenga il completo degrado delle strutture portanti, anche se non tutte le alberature versano nella stessa condizione. Nel caso specifico, gli oleandri e ibiscus piuttosto datati che erano presenti su entrambe le vie, saranno sostituiti da Ligustri, circa 133 in via De Carolis e 52 in via Nicolai, garantendo non soltanto le funzioni ombreggianti, ecosistemiche e più in generale benefiche proprie delle alberature, ma anche un'estetica armoniosa delle strade interessate".

“L’obiettivo di raddoppiare o triplicare l'attuale stato arboreo di queste vie” – sottolinea il consigliere PD del XIV De Santis.