La mappa dei mercatini di Natale del municipio XIV

Il Natale è alle porte e il municipio XIV si prepara ad accogliere nei suoi quartieri i vari mercatini natalizi che allieteranno i residenti fino a giovedì 21 dicembre.

Il programma patrocinato dal quattordicesimo municipio in concomitanza con gli eventi organizzati dalla Commissione Cultura del municipio XIV presieduta dal Consigliere Pino Acquafredda, partirà questo weekend.

Ad aprire le festività ci sarà il mercatino di Piazza Guadalupe che da venerdì 15 a domenica 17 dicembre ospiterà stand artigianali e presepi antichi. Nelle giornate del 16 e 17 dicembre altri mercatini di Natale sorgeranno a Largo Maccagno e Piazza della Balduina. Da lunedì 18 a mercoledì 20 sarà il turno dei mercatini natalizi a Largo Cervinia.

Concludono il programma gli appuntamenti 21 dicembre in via Torrevecchia e via Cesira Fiori.