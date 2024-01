Da San Giovanni alla Balduina: la storia della libreria Coreander

Da San Giovanni a Balduina. Questo è il grande passo che sta per affrontare la libreria indipendente Coreander che lascia l’obelisco spostandosi verso il quartiere residenziale.

Dal 2016 la libreria ha vissuto per sette anni e mezzo all'angolo fra via Merulana e piazza di San Giovanni in Laterano, vivendo appieno la zona viva e da una posizione privilegiata. Poi però i tempi cambiano così come la città. “Nel tempo le cose sono cambiate, i residenti sono stati sostituiti da un’invasione di B&B, molti uffici sono rimasti in smartworking dal covid e le notizie dicono che sposteranno tutti gli eventi al Circo Massimo. La nostra non vuole essere in nessun modo una polemica, la metropoli è mutevole per natura. Il problema è che noi in questo nuovo assetto non ce la facciamo” – dice Cristina proprietaria della libreria.

Nessuna polemica ma Coreander non riesce più a star dentro a questa nuova realtà. Ma questo non vuol dire arrendersi. Infatti la libreria non chiuderà ma si trasferirà agli inizi di marzo alla Balduina, precisamente a Largo Lucio Apuleio, tra la stazione di Appiano e il parco di Monte Ciocci. Cristina motiva così lo spostamento nel nuovo quartiere: “Ci siamo voluti spostare a nord di Roma in un quartiere che sta rifiorendo. Balduina sta vivendo un momento positivo, è una zona con alta densità abitativa, con tante scuole, con tanti bambini e che vuol dire tante famiglie”.

Un arrivederci alla Balduina per la libreria Coreander che lascia San Giovanni ma senza abbandonare i propri clienti e la propria passione.