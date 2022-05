A che punto sono i lavori per la voragine di piazza Giovenale alla Balduina?

È quasi richiusa la voragine che aveva causato la chiusura al traffico di piazza Giovenale, a Balduina. Una buca ampia circa sei metri e profonda oltre tre si era aperta nel cuore dell’area lo scorso 17 marzo, mandando completamente in tilt in traffico ed aggravando i problemi degli automobilisti della zona.

Nella piazza era stata notata una perdita nella fogna. Andando a verificare, gli addetti avevano quindi scoperto un piccolo cedimento. Ispezionando poi la buca si sono resi conto che al di sotto del manto stradale c’era in realtà una pericolosissima voragine. Per questo il traffico è stato subito interdetto su tutta la piazza, misura che verrà superata la prossima settimana una volta conclusi i lavori.

Voragine piazza Giovenale, le cause del crollo

Ad oggi ancora non è chiara la causa del crollo. I motivi per i quali la fogna ha ceduto possono essere i più disparati. La fogna, di forma ovoidale e risalente al 1950, viaggiava a cinque metri e mezzo sotto terra, con una volta alta circa un metro, e potrebbe aver subito un sovraccarico. Inoltre, i lavori per i sottoservizi realizzati in passato nella piazza possono, con le vibrazioni, aver inficiato l’integrità della struttura così come la presenza di numerose radici di platano.

Voragine piazza Giovenale, lavori difficili

“La complessità dei lavori - spiega a RomaToday l’assessore ai lavori pubblici del XIV Municipio Giuseppe Strazzera - va ricercata nel coordinamento delle diverse società di sottoservizi che sono dovute intervenire per la risoluzione del cantiere: Italgas, che ha dovuto spostare un tratto di condotta, e le società titolari delle linee di fibra ottica che attraversavano la piazza. Solo dopo i loro interventi è stato possibile lavorare sulla fognatura danneggiata, sostituendola con un prefabbricato in cemento ovoidale, già reincorporato alla rete. Ora si sta riposizionando il sottofondo in cemento, poi il binder ed infine la prima parte di asfalto. Per riaprire poi la piazza al traffico servirà una nuova operazione di asfaltatura”. La piazza, come confermato anche da Strazzera, dovrebbe riaprire alla circolazione la prossima settimana.

I disagi nel quartiere

La chiusura piazza Giovenale, crocevia fondamentale per l’intero quartiere, ha causato enormi problemi al traffico locale. Sono andate in sofferenza anche le vie limitrofe come via Ugo De Carolis e via delle Medaglie d’Oro, così come le stradine più interne della Balduina. La voragine ha di fatto spaccato il quartiere a metà rendendo difficile anche raggiungere la stazione di Appiano.