Buche e strade dissestate alla Balduina: annunciati gli interventi

Risolto il problema legato alla fognatura di via Duccio Galimberti, i cittadini della Balduina iniziano le nuove lamentele sulle condizioni delle strade del quartiere. Buche e strade dissestate e rattoppate sono le principali criticità individuate dai residenti con il municipio che si è subito attivato per risolvere le difficoltà.

Fulvio Accorinti, in passato consigliere del XIV sui social ha lamentato la seguente situazione: "Via della Balduina è da sempre un’arteria stradale dissestata e al massimo interessata da rattoppi che si sfaldano alla prima tenue pioggerella. A quando interventi definitivi e strutturali?". A supporto del messaggio dell'ex capogruppo locale di Fratelli D'Italia, sono intervenuti diversi utenti che hanno evidenziato altri problemi legati alle strade dei quartieri dalle condizioni dei marciapiedi di via Pentimalli e via Fusco e la scarsa illuminazione a via Massimi che rappresenta un pericolo per le macchine".

Non tarda ad arrivare però la risposta del municipio XIV che annuncia che nel giro di 15 giorni partiranno i lavori di rifacimento del manto stradale di via della Balduina. Inoltre secondo programma di intervento, fino a luglio 2024 saranno diverse le operazioni sul manto stradale del quartiere.