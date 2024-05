Lavori al manto stradale a Balduina: tutte le informazioni

Dalla notte di oggi lunedì 20 maggio 2024 partiranno i lavori di manutenzione del manto stradale di via Damiano Chiesa tra Balduina e la Pineta Sacchetti.

Nello specifico gli interventi di asfaltatura della strada andranno a toccare a diverse profondità, dai 10 ai 24 centimetri, il manto stradale. Per evitare disagi alla circolazione in uno snodo importante per il traffico del quartiere, gli interventi si svolgeranno in orario notturno dalle ore 21:00 fino alle 06:00 del giorno successivo. Le operazioni dureranno circa due settimane. Per tutta la durata dei lavori sarà introdotto un senso unico alternato oltre al divieto su sosta su via Damiano Chiesa.

“Un altro intervento sul nostro quartiere, dopo quelli già in essere. Continuiamo con la programmazione degli interventi, al fine di arrivare piano piano dove non siamo ancora riusciti ad intervenire” – ha commentato Lorenzo De Santis presidente della Commissione Lavori Pubblici del municipio XIV.