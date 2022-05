Il piromane di Balduina, paura nel quartiere dopo l'ennesimo incendio

L’ennesimo incendio, avvenuto nello stesso identico punto, comincia a far paura al quartiere. Non è la prima volta che, durante la notte, i cassonetti della spazzatura all’angolo tra via Lattanzio e via Pacuvio, a Balduina, vengono dati alle fiamme. Nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 maggio ignoti hanno dato fuoco ai contenitori dell’immondizia, bruciando anche alcune automobili parcheggiate nelle vicinanze.

Incendio Balduina, il racconto di un testimone

“Stavo dormendo poi delle esplosioni mi hanno svegliato intorno alle quattro e mezza di notte – racconta a RomaToday l’avvocato Giancarlo de Caprariis, presidente del comitato “Crollo alla Balduina” e vicepresidente dell’associazione “Balduina’s” – mi sono affacciato ed ho visto l’incendio. È da un anno e mezzo che i cassonetti tra via Andronico e via Lattanzio vengono dati alle fiamme”.

Questa volta però le cose sono andate diversamente: “L’incendio è arrivato anche alle automobili. Per fortuna ha solo lambito le siepi del palazzo lì vicino perché altrimenti si sarebbe rischiato veramente grosso. In quel punto è la quarta volta, nel giro sette mesi, che accade una cosa del genere”.

Incendio Balduina, paura per il piromane

Nel quartiere comincia ora ad esserci seriamente paura che esista un piromane che si diverte a compiere certe azioni: “Diciamo che è singolare che avvenga sempre la stessa cosa e nello stesso punto – riprende de Crapariis - sospetto che ci sia qualcosa di più perchè non è un episodio isolato, c’è paura ci sia altro. Vogliamo anche chiedere alle forze dell’ordine di predisporre una vigilanza nella zona”.

Non solo il problema del presunto piromane. L’incendio della scorsa notte porta nuovamente sotto i riflettori il problema della raccolta rifiuti. Già a fine 2021 l’avvocato de Caprariis segnalava ad Ama ed all’amministrazione la presenza della spazzatura lungo i marciapiedi su via Andronico e anche su altre strade della zona. “Più spazzatura c’è e più è facile per un malintenzionato dargli fuoco. Tra l’altro, i cassonetti incendiati non vengono rimossi e rimangono nelle loro posizioni. Per non parlare poi dei cassonetti sui marciapiedi, ancora più a ridosso delle abitazioni e quindi maggiormente pericolosi. La costante è che non c’è controllo. Non c’era prima e non c’è adesso”.