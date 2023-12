Al parco Monte Ciocci-Monte Mario arriva il Creature Festival

Sabato 16 e domenica 17 dicembre 2023 la ciclo-pedonale Monte Ciocci-Monte Mario sarà teatro degli eventi del Creature Festival – l’ascolto in azione.

Durante il weekend infatti saranno realizzati lungo il percorso all’aperto tour guidati (con partenza da via Lucio Apuleio), spettacoli di danza (via Proba Petronia), poesie, eventi per bambini e installazioni sonore. La ciclopedonale diventerà un vero e proprio laboratorio di esperienze sonore aperto a tutte le persone di qualunque età. Si potrà partecipare agli eventi in maniera gratuita anche se per alcuni servirà prenotarsi sul sito creaturefestival.it.

L’evento è organizzato da Open City Roma in collaborazione con la SIAE e gode del contributo di Roma Capitale.