In giro per Balduina a bordo di un calesse: gli Amish Fake sono a Roma

A Balduina arrivano gli Amish, fake. Fra le strade del quartiere è stata avvistata una coppia con abiti d’altri tempi circolare in compagnia del proprio cane sopra un calesse trainato da Cyndel e Balthazar, due asinelli

I due sono Celeste Grant e la sua compagna Charlotte, due youtuber francesi partiti da Conques en Aveyron, un paesino dalla Francia e giunti nella Capitale con un unico obiettivo: incontrare il Papa Francesco.

Non sono i primi lunghi pellegrinaggi per i finti Amish, che dopo un passaggio a Viterbo ieri hanno circolato per via Prisciano, passare davanti a Villa Stuart, via Trionfale, fino a Piazza Igea per poi aggirarsi nei pressi di Torrevecchia.

La coppia gira in calesse e come unico mezzo tecnologico utilizza un telefono per poter filmare, montare e caricare la propria esperienza su Youtube e sui vari social.

Sul suo profilo Instagram Celeste Grant ha scritto: "Ho rinunciato a tutto per cambiare radicalmente il mio stile di vita, lasciandomi alle spalle la mia casa, il mio conforto, il mio lavoro, la mia routine e la mia se Ora sto girando il mondo a Calèche, curata dai miei due fedeli asini, Cyndel e Balthazar. Come esploratore del XIX secolo, desidero vivere una vita più semplice, senza oggetti moderni, al ritmo lento dell'avventura intoppo. Quindi vado a Roma, Italia, per tentare di incontrare il Papa. È un viaggio di diversi mesi che ci farà scoprire un paese ricco di storia, tradizioni forti e artisti rinomati".