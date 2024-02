Crollo via Lattanzio, la svolta del Comune non convince. A Balduina il Pd prepara la protesta

Arriva una nuova svolta, improvvisa e che fa discutere politica e residenti, per quanto riguarda il cantiere di via Lattanzio, alla Balduina. Un cambio di rotta del Comune sull’autorizzazione delle costruzioni su un tema molto caro ai cittadini del quartiere pronti a mobilitarsi.

Il crollo

Il 14 febbraio 2018 si è verificato un crollo nel cantiere che doveva costruire tre palazzine (due a destinazione residenziale e una a destinazione mista) dove sorgeva l’ex istituto Santa Maria degli Angeli e dove ha ceduto una parte della strada con macchine inghiottite dal terreno e fortunatamente senza feriti. Un colpo al cuore della Balduina, con la gente che vive nelle palazzine e residenti che ancora pagano questa situazione con un cantiere fermo a cielo aperto.

Il lungo percorso burocratico e i dubbi

Il crollo del cantiere e della strada è solo l’inizio di un lungo calvario per il quartiere. Da quel momento è partito un iter burocratico per la costruzione delle palazzine che ha lasciato, e lascia tuttora molte ombre. I costruttori infatti presentano una domanda piano-casa per accedere ai requisiti alla legge di rigenerazione urbana che avrebbe fatto aumentare la volumetria. Ciò è stato negato in prima battuta da Roma Capitale (successivamente anche dalla Regione Lazio) e con il Consiglio di Stato che da ragione al Comune prendendosi il compito di approfondire l’istruttoria. In questo momento della storia in 20 giorni vengono costruiti 4 piani dislocati in 3 palazzine seguendo il progetto non approvato. Questo comporta il sequestro del cantiere.

Arrivati nel 2023 si muove qualcosa. La Regione Lazio fino a quel momento in linea con Roma Capitale, cambia parere e permette di poter accedere alla rigenerazione urbana anche se hai demolito precedentemente per un altro fine e con il Comune che successivamente si è accodata alla scelta della Regione ribaltando tutta la situazione e le sentenze degli anni precedenti. Adesso i costruttori chiederanno il dissequestro del cantiere, e se ottenuto potranno ripartire con la realizzazione di due piani in più in una delle tre palazzine.

Nel frattempo invece il municipio (giungo 2023) rigetta la proposta dei costruttori di modificare lo stato dei luoghi riducendo la volumetria con la creazione di alcuni loggiati per ridurre appunto quella volumetria non autorizzata.

La protesta

“Il 14 febbraio organizzerò una manifestazione per cercare di far cambiare idea all’amministrazione Comunale rispetto ai termini di legge con cui è stata autorizzata questa costruzione” – sono le parole di Lorenzo De Santis, consigliere PD del municipio XIV riguardanti il cantiere di via Lattanzio. Il presidente della Commissione Lavori Pubblici e Trasporti contesta questo cambio di rotta e mette in luce diverse questioni a partire da quella della sicurezza e non solo. “Qui ci stanno 2 piani in più. E questo è preoccupante perché la strada era crollata e le valutazioni fatte non erano su questo progetto e quindi ci sono dubbi sulla tenuta. Ma non solo, perché non viene rispettata nemmeno la norma dell’altezza che prevede di rispettare l’altezza dei palazzi circostanti”.

“È assurdo” – aggiunge De Santis – “Questo è un attacco al buonsenso, e purtroppo mi spiace ammetterlo sia stato perpetrato a danno del nostro territorio e a nome di questa amministrazione comunale”.

L’iniziativa proposta dal consigliere ha trovato molto seguito fra i cittadini della Balduna che suoi social si sono mostrati d’accordo nel partecipare alla manifestazione di protesta. “Che amarezza”, “vergogna” fra i messaggi più diffusi.