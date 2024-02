Crollo via Lattanzio, Nanni e Bargione: "Chiediamo chiarezza sul progetto"

Il 14 febbraio 2018 a Balduina, crollò un cantiere ad una parte della strada che inghiotti sei macchine. A sei anni esatti dalla ferita del quartiere, il cantiere è fermo e il tema sul complesso edile fa discutere dopo che il Comune ha dato via al proseguo dei lavori dopo essersi espresso nell’arco di questi anni in maniera contraria.

Una decisione che non è piaciuta a diversi residenti e che hanno visto l’intervento anche Dario Nanni, Presidente della Commissione Giubileo e Camilla Bargione (Azione) consigliera del Municipio XIV.

Nanni e Bargione in un comunicato congiunto richiedono la convocazione della commissione Urbanistica per fare chiarezza sul progetto dell’innalzamento di due piani delle palazzine costruite tra via Andronico e via Lattanzio. Punto centrale della questione è infatti il tema sicurezza, visto che la società costruttrice (Ecolattanzio) ha chiesto al Comune una variante per aggiungere due piani in più (non previsti nel progetto iniziale) ai palazzi. La spiegazione, secondo l'Amministrazione che dopo un iniziale dinniego alla volumetria eccessiva, è che l'aumento di cubatura rientra nella legge di rigenerazione urbana.

“Condividiamo le preoccupazioni dei residenti che sin dall'inizio si sono battuti affinché venissero rispettate le condizioni di sicurezza legate alla fragilità del terreno” – spiegano il presidente e la consigliera che aggiungono – “Ben vengano opere di rigenerazione urbana del territorio, ma bisogna che siano fornite rassicurazioni in relazione alla compatibilità di queste opere con le esigenze di tutela e di salvaguardia della sicurezza dei cittadini e del territorio”.

Intanto nella giornata di domani, giovedì 15 febbraio, circa 100 persone parteciperanno alla manifestazione organizzata da Lorenzo De Santis, consigliere PD del municipio XIV, che per primo ha chiesto spiegazioni su questo cambio di rotta del Comune.