Crollo via Lattanzio, la manifestazione per il futuro del cantiere

Giovedì 15 febbraio alle ore 18:00 si terrà alla Balduina il sit-in di protesta organizzato da Lorenzo De Santis consigliere municipale del PD per quanto riguarda gli sviluppi del cantiere di via Lattanzio.

Il crollo

Quasi sei anni fa, il 14 febbraio 2018, si verificò un crollo a Balduina nel cantiere dove sorgeva l’ex istituto Santa Maria degli Angeli. Il crollo fece cedere anche una parte della strada con la voragine che inghiottì anche alcune macchine. Fortunatamente non ci fu nessuna vittima.

Il cambio di rotta del Comune

Il cantiere dopo un precedente avvio fu prima bloccato, dal Comune e non solo, e poi sequestrato poiché i costruttori costruirono 4 piani dislocati in 3 palazzine seguendo il progetto non approvato. A distanza di anni però l’Amministrazione ha ribaltato la situazione e le sentenze precedenti. Adesso i costruttori chiederanno il dissequestro del cantiere, e se ottenuto potranno ripartire con la realizzazione di due piani in più in una delle tre palazzine.

La manifestazione

L’inversione di rotta del Comune non è stata gradita da De Santis che si sta battendo per il futuro del cantiere. Il consigliere non solo contesta la scelta dell’Amministrazione ma mette in luce diverse questioni a partire da quella riguardante la sicurezza del cantiere e dunque dei residenti e per questo ha organizzato un sit-in. “Obiettivo della manifestazione” - spiega De Santis intervenuto a RomaToday – “cercare di far cambiare idea all’amministrazione Comunale rispetto ai termini di legge con cui è stata autorizzata questa costruzione”.

La mobilitazione si terrà davanti alla Stazione Appiano, su via Proba Petronia (impossibile farla il 14 febbraio per motivi di ordine pubblico relativi a Lazio-Bayern Monaco all’Olimpico, ndr). “Invito a partecipare tutte le forze politiche, così come di tutte le realtà territoriali, per dare voce a qualsiasi posizione, indifferentemente dal favore o meno, proprio in un contesto pienamente democratico” – dichiara De Santis.