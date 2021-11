Crollo della Balduina, dopo 4 anni gli alberi promessi sono spariti

"Delle lavorazioni previste manca solo la piantumazione degli alberi”. Così nel settembre del 2019 i tecnici del Comune arrivati in via Livio Andronico, strada del crollo della Balduina, per riaprirla al transito dopo un anno e mezzo di chiusura e calvario per i residenti, rassicuravano quanti chiedevano loro lumi sul completo ripristino del volto originario di quella via sventrata dallo smottamento.

Il crollo della Balduina

Era il 14 febbraio del 2018 quando nel cuore del quartiere residenziale del Municipio XIV collassò il costone laterale di un cantiere edile portandosi giù auto in sosta e interi pezzi di asfalto. La via rimase interdetta al transito, celata dietro barriere metalliche: vietata a vetture e bus con il 990 che da quelle parti si è rivisto solo nel giugno scorso. Una ferita aperta per Balduina con i residenti della zona a dover convivere con disagi, posti auto in meno, mezzi pubblici fantasma e fogne provvisorie. Dopo un anno e mezzo, con qualche mese di ritardo rispetto al cronoprogramma iniziale, l’agognata riapertura. Ma su via Livio Andronico gli alberi promessi non sono mai arrivati: al lato del marciapiede restano quei monconi sui quali svolazza ancora il nastro del cantiere, annerito e logorato dalle intemperie.

Balduina, dopo il crollo gli alberi promessi sono spariti

Così gli abitanti della zona tornano a protestare. “Chi ha visto gli alberi di via Andronico?” - tuona l’avvocato Giancarlo De Caprariis, che ha seguito tutta la parte legale legata al crollo della Balduina. “A distanza di quasi 4 anni dal crollo di via Andronico resta irrisolta, tra le altre, la questione della piantumazione di nuovi alberi sulla pubblica via”.

La Balduina reclama i suoi alberi: "Nessuna risposta a nostre richieste"

Dieci quelli previsti dal progetto del giugno 2018 per il ripristino di quelli abbattuti e/o travolti dal crollo, 9 alberi di ibisco e 1 di oleandro. “Oggi la situazione è quella ritratta nelle foto” - ossia legni troncati. “Nel corso della prossima settimana, come presidente del Comitato Crollo alla Balduina, completerò la nota da inviare al XIV Municipio e a Roma Capitale, ribadendo tutte le domande e richieste all'epoca rivolte alla precedente amministrazione e alle quali - sottolinea De Caprariis - non è stata data risposta”. Via Livio Andronico dopo l’evacuazione, anni di sacrifici stretta tra bandoni di metallo, gru e ruspe, lo scenario apocalittico fuori dalle finestre e disagi quotidiani reclama almeno il verde perduto.