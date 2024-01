Da Monte Ciocci a San Piero in bici: il progetto ciclo pedonale finisce ai raggi X

Il progetto è già approvato e finanziato e l’idea è a dir poco accattivante. Si tratta, per usare le parole dell'assessore ai trasporti Eugenio Patanè, di "uno sfioccamento della Francigena attraverso la pista ciclopedonale di Monte Mario", da portare fino a San Pietro. Lo fa andando a riqualificare delle infrastrutture dismesse, come il ponte su Valle Aurelia. Però il sentiero ciclopedonale destinato ad unire il parco di Monte Ciocci con San Pietro, non è privo di criticità.

Un'area a rischio idrogeologico

Da tempo il comitato di Monte Ciocci sta cercando di mettere l’amministrazione cittadina davanti ad un problema relativo alla natura orografica della collina. Per realizzare la ciclabile, nota anche come la “ciclopedonale Francigena”, è infatti previsto un tracciato che, partendo dal parco di Monte Ciocci, si raccorda con il viadotto delle Fornaci fino ad arrivare a San Pietro. Per realizzare questo percorso è necessario tagliare una parte del costone. Ma Monte Ciocci è in un’area particolare dal punto di vista geologico, a causa del suo terreno argilloso che, in più riprese ha ribadito il comitato locale, lo fa classificare come un “R3” vale a dire con un terreno ad elevato rischio idrogeologico.

Nonostante le preoccupazioni del comitato Monte Ciocci, il progetto del collegamento ciclabile risulta tra quelli previsti in occasione del Giubileo. Sono stati stanziati 5 milioni, gestiti dalla società Risorse Giubileo 2025, ed un cronoprogramma che prevede il collaudo finale entro il primo trimestre del 2025.

Cosa prevede il progetto? Il percorso “ha inizio dal Parco Urbano di Monte Ciocci e curvando secondo l’orografia esistente – si legge nella scheda descrittiva approntata per le opere giubilari – guadagna il pianoro dove si appoggia il ponte ad archi dismesso “Valle Aurelia” denominato un tempo viadotto delle Fornaci”. È quello il costone sopra la “valle dell’inferno”, uno dei punti più critici.

“Sul sedime del vecchio ponte ferroviario dismesso è prevista la realizzazione di un percorso ciclopedonale bidirezionale; il percorso ciclabile stante la sezione utile del ponte di 3,70 metri ha una ampiezza di metri 2 con la parte restante del sedime destinata alla circolazione dei pedoni. Giunto in galleria il percorso prosegue fino a raggiungere un’area a parcheggio”. E qui si arriva ad un’altra criticità dettata dal raccordo tra i due dislivelli, affrontato con una doppia rampa ciclopedonale ed un ascensore.

L'interrogazione in regione Lazio

Il progetto, realizzato da RFI è già passato, con una serie di prescrizioni dettate da RomaNatura visto che il percorso passa per la riserva di Monte Mario. Il rispetto dei dettami richiesti dall’ente regionale è al centro di un’interrogazione appena depositata dai consiglieri regionali M5s Valerio Novelli e Adriano Zuccalà. “Abbiamo presentato un’interrogazione al presidente Rocca ed all’assessore Righini perché siamo seriamente preoccupati rispetto all’andamento del progetto inerente il collegamento ciclo-pedonale Monte Ciocci- San Pietro che passa all’interno della Riserva naturale di Monte Mario. L’oggetto della nostra interrogazione riguarda, infatti, i lavori di sterri e sbancamenti per oltre 2.200 metri cubi, lo scavo di una trincea profonda di oltre due metri e la realizzazione di un muro di sostegno alto tre metri”.

“Si tratta di opere che in sostanza non erano previste inizialmente ed andrebbero ad incidere in maniera determinante sul paesaggio della Riserva Naturale di Monte Mario, stravolgendo l’intento stesso del progetto. È necessario e fondamentale, infatti, incentivare la mobilità dolce, ma questo va effettuato nell’ottica della creazione di opere ambientalmente sostenibili” ha aggiunto Novelli.

L’interrogazione è stata depositata alla Pisana ed attende una risposta dall’assessorato regionale. Restano anche le perplessità espresse dal comitato di Monte Ciocci che, da parte sua, è favorevole alla realizzazione di una ciclabile fino a San Pietro a condizione, però, che segua un percorso lineare più largo, senza le pendenze di quello approvato – che raggiungono il 20% - senza troppi tornanti e con una doppia corsia. Il tracciato è stato anche ipotizzato e non comporta quegli interventi sul costone che, con l’appesantimento della ciclabile, potrebbero rendere impermeabile il terreno esponendolo al rischio di crolli.