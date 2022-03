Chiude la storica sezione Pd di Balduina: è stata venduta all’asta

La sezione Pd di Balduina non c’è più, la sinistra romana saluta così un pezzo della sua storia. Dopo mezzo secolo ha chiuso i battenti la sede di via Pompeo Trogo, 36, dove nei primi anni 70 nacque la "cellula locale" del Pci: i locali sono stati ceduti all'asta dal Tribunale, in conseguenza della liquidazione della fondazione "Futuro Storico" che aveva in pancia diversi beni immobili nella capitale ereditati dagli anni del partito comunista, poi Pds e quindi Ds. Lo stesso destino già vissuto dalle sezioni di piazza Bologna, Porta San Paolo e via Graziano, all’Aurelio.

Chiude la storica sezione Pd di Balduina

"Cinquant'anni fa gli iscritti si tassarono per anni per comprare le mura, poi donate generosamente al Pci" - ha raccontato Stefano Gasperini, tesoriere del Pd Balduina e storico iscritto. Dopo una domenica passata a dibattere di politica, dei risultati raggiunti dall’amministrazione nei primi sei mesi di consiliatura e il brindisi di addio, ieri mattina è arrivato l’ultimo atto. I militanti del Pd di Balduina hanno salutato la storica sede: via locandine e bandiere di partito. La sezione è stata venduta all’asta.

Nelle mura del Pd di Balduina 50 anni di storia della sinistra

“In quelle mura lasciamo 50 anni della nostra storia. Luogo di ritrovo, discussioni, litigate, riconciliazioni, separazioni a volte dolorose, ritorni festosi, progettualità, impegno duro e faticoso, vittorie, sconfitte e loro analisi senza farci sconti, a volte tafazzismo, fratellanza e sorellanza. Un pezzo importante di tutti noi” - il commento del Pd Balduina.

"Sono molto triste e frustrato” - ha raccontato all'agenzia Dire, Enrico Sabri, segretario sia del Pd Balduina, da 9 anni, che del Pd del municipio 14, da 5. “Ma non sfiduciato. Me la prendo anche con me, non posso fuggire dalle mie responsabilità sulle quali devo riflettere. Ci riprenderemo sicuramente, perché siamo una sezione capace di riprendersi autonomamente ed entro l'anno avremo una nuova sede".