“Non vogliamo nasconderci” – dichiara il vicepresidente Sabri – “per il nostro territorio questo sarà un anno molto importante. Come amministrazione faremo il massimo affinchè i disturbi siano minimi ed i risultati rapidi e soddisfacenti”.

Il municipio XIV risponde presente e replica alle richieste dei cittadini annunciando l’inizio dei lavori. Gli interventi riguarderanno proprio via della Balduina a partire da Piazza Madonna del Cenacolo. Saranno effettuati scavi di circa 45 cm e saranno realizzati nuovi marciapiedi più larghi. Un’altra buona notizia riguarda il servizio di trasporto pubblico. Infatti il quartiere potrà contare ancora sulla linea 990 che non devierà la sua corsa durante il periodo del cantiere.

Le pessime condizioni delle strade della Balduina hanno fatto arrabbiare i residenti. Nello specifico portavoce della frustrazione della cittadinanza è stato l’ex consigliere Accorinti che ha messo in luce le problematiche di via della Balduina definita “da sempre un’arteria stradale dissestata e al massimo interessata da rattoppi che si sfaldano alla prima tenue pioggerella”. Accorniti nel suo messaggio social ha poi chiesto, supportato da diversi utenti: “A quando interventi definitivi e strutturali?”.

Lo scorso 15 gennaio avevamo annunciato che il municipio XIV si sarebbe mosso per migliorare le condizioni del manto stradale alla Balduina. A distanza di pochi giorni è arrivata la comunicazione ufficiale da parte del consigliere De Sanctis e dell’assessore Sabri sugli interventi nel quartiere.

/ Via della Balduina

Al via il cantiere in via della Balduina: ecco l'annuncio dei lavori