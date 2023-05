Bando Reti di imprese, il progetto di Balduina è il migliore di Roma

Oltre alla soddisfazione per aver ottenuto un finanziamento da 100 mila euro c’è l’orgoglio di aver presentato quello che, alla fine, è risultato essere il miglior progetto di Roma. “Rete Balduina’S” si è classificato al primo posto, come accaduto nell'edizione 2016-2018, nella graduatoria del bando “Reti di imprese tra attività economiche”, l’iniziativa della Regione Lazio con la quale sono stati stanziati 15 milioni di euro a favore di esercizi commerciali “di strada”. 54 imprese di Balduina si sono impegnate nel sottoscrivere un progetto che adesso, grazie ai finanziamenti, potrà diventare realtà.

Il bando

Il bando, presentato nel 2022 dall’ex presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, serve a favorire la costituzione, l’avvio e il consolidamento delle “Reti di imprese tra attività economiche” per la rigenerazione urbana degli ambiti territoriali interessati, per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio e per l’innovazione e il sostegno delle micro, piccole e medie imprese commerciali su strada. Ogni progetto, realizzati da almeno 20 attività economiche, doveva essere approvato dagli enti territoriali di competenza, quindi comuni o municipi, per poi essere presentato.

Gli interventi

Grazie al contributo di 100 mila euro il quartiere potrà ora beneficiare di tutta una serie di migliorie che non andranno a beneficio solo del commercio ma di tutti gli abitanti della zona. Infatti, parte dei soldi verrà utilizzata per la manutenzione e la cura di aree verdi, come piazza della Balduina e Monte Ciocci, o per apportare migliorie alle strutture pubbliche. A livello più prettamente commerciale, con i fondi del bando si cercherà di assicurare maggiore visibilità alle imprese nei confronti dei potenziali clienti e fidelizzarne di nuovi attraverso strumenti digitali, tra cui una carta fedeltà di quartiere come la “Balduina’S Card”, il cui cashback va al fondo di quartiere per le migliorie ambientali e del verde pubblico.

Il progetto vuole poi implementare uno sportello di consulenza e supporto aziendale alle start up, di tutoraggio per il credito agevolato, lavoro e previdenza, monitoraggio ed intervento sullo stato di crisi. Si organizzeranno anche eventi formativi, promozionali e incontri di aggregazione sociale e culturale. Attenzione anche alle nuove tecnologie, utilizzate per un monitoraggio digitale del territorio o per favorire informazioni interattive slla vita del quartiere.

Riscatto dell’impresa

“Siamo molto soddisfatti di questo risultato -ha detto a RomaToday Carlo Maria Breschi, manager ed ispiratore di queste iniziative, ex quadro direttivo di Confcommercio e delegato provinciale di AssoRetiPMI - le “Reti di impresa” rappresentano il punto di incontro tra la voglia di riscatto della piccola impresa di vicinato e i cittadini che partecipano alle battaglie per il decoro. Insomma, una forma di partecipazione e cittadinanza attiva che va diffusa e sostenuta sempre di più”.