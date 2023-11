Casotto di Monte Ciocci, il bando del Campidoglio scontenta i comitati (e una parte del Pd)

“Doveva essere un bando scritto con cura, che prendesse in considerazione la storia del luogo e di chi lo vive, che mettesse l’accento sulla necessità di rigenerare socialmente e culturalmente uno spazio che per troppo tempo è stato lasciato abbandonato alla mercé del vandalismo che altro non è se non la risposta all’assenza di luoghi di aggregazione. Abbiamo invece un bando dove, ed è gravissimo, non sono contemplate a partecipare le associazioni. Un bando prettamente di carattere commerciale”. È lo sfogo amaro di Carmen Iovine dell’associazione di promozione sociale Casotto di Monte Ciocci. Un gruppo di persone che per anni si è battuto affinchè quel chiosco realizzato nel 2013 con l’apertura del parco e rimasto inutilizzato diventasse il polo culturale del quartiere. Il fulcro di quel parco animato solo dalle iniziative dei volontari.

Il bando sul casotto di Monte Ciocci

“Ma così non è stato”, sottolinea Iovine. L’associazione è critica nei confronti del bando del Campidoglio attraverso il quale, finalmente, il casotto potrà essere aperto e vissuto. A disposizione dei fruitori del parco e utile alla manutenzione dell’area. Il bando prevede una concessione per 6 anni rinnovabili con un canone mensile di 912,66 euro. Il canone di occupazione di suolo pubblico di 1.785 euro mensili sarà interamente scomputato a fronte dei servizi di manutenzione che il gestore dovrà assicurare sulla struttura, gli impianti e le aree esterne come la pulizia e lo spazzamento, il costante svuotamento dei cestoni dei rifiuti, lo sfalcio dell’area verde di pertinenza, la gestione e cura quotidiana dei servizi igienici pubblici annessi al bar-caffetteria. Il gestore, inoltre, dovrà provvedere all’allestimento delle attrezzature necessarie alla somministrazione di cibi e bevande.

La critica dell'associazione

“Dietro questo bando c’è l’idea di fare del casotto un mero punto ristoro, a dispetto delle promesse fatte a questo territorio. La quota premiante per chi proporrà lì dentro attività socio culturali è ridotta, è un bando prettamente commerciale che ha completamente escluso tutto il terzo settore a vantaggio delle imprese. L’idea invece che noi abbiamo sempre portato avanti - si sfoga ai microfoni di RomaToday Iovine - è che quello, pur essendo accatastato, come locale commerciale dovesse essere un luogo per sopperire alla carenza di spazi aggregativi. Questo bando invece esclude proprio tutte le realtà che in questi anni si sono impegnate per valorizzare il parco e renderlo punto di riferimento e fulcro di una rete di associazioni e realtà di promozione sociale e culturale ricca”. Per protesta quest’anno a Monte Ciocci, dopo il successo delle ultime quattro edizioni, l’associazione di iovine non organizzerà nemmeno il villaggio di Natale. “Non regaleremo nulla a queste amministrazioni che hanno tradito le promesse fatte. Il bando era un’opportunità per fare una cosa di sinistra, ma non c’è stata la volontà o il coraggio di farlo”.

Anche una parte del Pd è delusa

Delusione anche dentro la maggioranza di centrosinistra del Municipio XIV. “Sono felice di sapere che dopo 10 anni l’amministrazione di cui faccio parte riuscirà ad assegnare l’area alla sua destinazione originaria, e che lo faccia con una procedura ad evidenza pubblica. Mi chiedo però - sottolinea il consigliere del Pd, Lorenzo De Santis - cosa sia veramente una partecipazione con i territori se poi si prendono iniziative a volte autonome o a volte in contrasto dagli stessi. Non penso certo che questo bando sarà un fallimento, perché le potenzialità dell’area sono innegabili, e l’animazione di quell’area sarà secondo me un trampolino per tutto il parco di Monte Ciocci. Ma siamo davanti all’ennesima opportunità sprecata di considerare un settore che troppo spesso si fa carico di tante cose, e non riceve mai l’adeguato riscontro all’atto pratico. Ma anche - ha concluso il consigliere - di essere innovatori, di essere recettivi delle esigenze dei residenti, di abitare i territori anche politicamente, di essere sinistra, in questo comune, in tutto e per tutto”.